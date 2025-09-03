Amazonセール情報大紹介！ 第14回
Apple「探す」対応！Ankerカード型トラッカーE30がAmazonタイムセールで33％オフ
2025年09月03日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonタイムセールで登場！Eufy SmartTrack Card E30
Amazonタイムセールにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が販売中です。
現在は期間限定33％オフの3340円というお得な価格で購入可能です。
最大1年間使える充電式バッテリー搭載
SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。
厚さはわずか約2.6mmの薄型カード型デザインで、財布やカードケースにもすっきり収まり、携帯性にも優れています。
Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止
この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPadで紛失したアイテムの位置をすぐに特定可能です。
さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。
旅行で役立つロストバゲージ対策機能
旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。
付属品と注意点
製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。
Amazonタイムセール限定価格で手に入れるチャンス
「探す」対応・薄型デザイン・1年間の長寿命バッテリーを搭載した最新スマートトラッカー。
今ならAmazonタイムセール限定価格3340円で購入可能です。失くし物防止や旅行用に最適なアイテムを、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第13回
トピックスシャオミ8.7インチタブレットが9980円！Amazonスマイルセールで大特価
-
第12回
トピックス1台12役！Anker 675 USB-C ドッキングステーションがAmazonタイムセールで26％オフ
-
第11回
トピックスAnker「PowerLine III USB-Cケーブル」がAmazonタイムセールで740円に！60W急速充電対応
-
第10回
トピックスエレコム ガジェットポーチが33％オフ！旅行や出張に最適【Amazonタイムセール】
-
第9回
トピックス【18％OFF】Amazonタイムセールでロジクールのマウス＆キーボードセットが3150円！
-
第8回
トピックスMSIマザーボードが56％オフ！「MAG B760M MORTAR WIFI II」Amazonタイムセール特価
-
第7回
トピックスAmazonタイムセール20%オフ！TP-Link Wi-Fi 6ルーター「Archer AX80V」
-
第6回
トピックス【Amazonタイムセール】Anker 6ポート充電ステーションが29％オフ！
-
第5回
トピックス【Amazonスマイルセール】高速2.3Gbps対応！Wi-Fi 7ルーター「eero 7」がお得に登場
-
第4回
トピックス【Amazonタイムセール】Xiaomi 23.8型モニターが9880円！
- この連載の一覧へ