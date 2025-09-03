シャオミ8.7インチタブレットが9980円！Amazonスマイルセールで大特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonスマイルセールで41%オフ！タブレットが9980円

Amazonスマイルセールの目玉商品として、シャオミの激安タブレット「Redmi Pad SE 8.7」が登場。



現在は通常価格から41%オフの9980円で購入可能です。過去1ヵ月で1000台以上が売れた注目モデルです。

片手で使えるコンパクト設計と高画質ディスプレイ

8.7インチのコンパクトサイズで持ちやすく、5:3のアスペクト比と1340×800の解像度を搭載。電子書籍や動画視聴に最適です。

さらに90Hzリフレッシュレートで操作は滑らか、600nitsの高輝度で屋外でも見やすい仕様になっています。

大容量バッテリーと迫力のサウンドをスマイルセール価格で

6650mAhの大容量バッテリーを搭載し、18W急速充電に対応。長時間の使用も安心です。

さらにDolby Atmos対応のステレオスピーカーが内蔵され、映画や音楽を高音質で楽しめます。

高性能プロセッサと大容量ストレージ拡張に対応

MediaTek Helio G85プロセッサと最大6GB RAMでアプリの動作はスムーズ。

さらに外部ストレージは最大2TBまで拡張できるため、写真や動画をたっぷり保存できます。

軽量で持ち運びやすく多用途に活躍

軽量設計で自宅でも外出先でも活躍。読書や会議、エンタメまで幅広いシーンで使える「コスパ最強タブレット」です。

期間限定のスマイルセール価格！完売前に購入を

Amazonスマイルセール限定の41%オフ・9980円は期間限定。売り切れ前に早めのチェックがおすすめです。