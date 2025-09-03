このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第11回

Anker「PowerLine III USB-Cケーブル」がAmazonタイムセールで740円に！60W急速充電対応

2025年09月03日 14時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでAnker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル (0.9m ブラック)を入手

AmazonタイムセールでAnkerケーブルが登場！

　充電アクセサリで定評のある「Anker」から、「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル」が販売中です。

　通常価格990円のところ、いまなら25％オフの740円で購入できるチャンスです。

高耐久設計で長く使えるUSB-Cケーブル

　この高耐久ケーブルは25,000回以上の折り曲げテストをクリアし、最大60WのUSB PD（パワーデリバリー）に対応。スマホ、タブレット、ノートPCまで幅広いデバイスを急速充電できます。

スリムで扱いやすいデザイン

　「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル」は、Ankerのシリーズの中でも最もスリムな設計。コネクタ部分は独自の凹凸デザインで、掴みやすく扱いやすいのが特徴です。

　長さ0.9mでデスク周りに最適。さらに、最大480Mbpsの高速データ転送もサポートし、動画や音楽の移動もスムーズです。

幅広いデバイスに対応

　MacBook、iPad Pro、Galaxy Sシリーズ、Google Pixelシリーズなど幅広いデバイスで使用可能。充電器（別売）と組み合わせれば、Samsung Galaxy S25をわずか30分で50％充電することも可能です。

安心の保証とサポート付き

　パッケージにはケーブル本体に加え、取扱説明書、18ヵ月保証、カスタマーサポートが含まれており、購入後も安心して利用できます。

