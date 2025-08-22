第140回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングPC「G TUNE DG-I7G70」がオススメ!!
新設計ケースで楽々開閉！ 大幅なイメチェンを果たした「新生G TUNE」をご覧あれ：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。今回、店長の徳永健太さんがオススメする製品は、デザインを一新した「G-TUNE」のミニタワーモデル「G-TUNE DG-I7G70」です。
マウスコンピューターの主力ゲーミングパソコンブランド「G-TUNE」は、今年1月31日にリブランドを発表しました。それに合わせてフラッグシップモデルのフルタワーPCケースも新デザインへ移行しています。今回は、ミニタワーモデルも新デザインに切り替わったとのことで、新生「G-TUNE DG-I7G70」をお披露目として紹介もらいました！
G-TUNE DG-I7G70は、CPUに「Core i7-14700F」、GPUに「GeForce RTX 5070」を搭載したアッパーミドル構成のゲーミングPC。システムメモリーは32GB（DDR5-5600 16GB×2）、ストレージは2TB M.2 NVMe SSD（Gen4）を搭載し、現行ゲームの多くをWQHD解像度で快適にプレイ可能です。CPUクーラーは240mm簡易水冷。Wi-Fi 6Eの無線LANを標準搭載しているのも嬉しい点です。
新デザインのPCケースでは、フロントパネルの印象が大きく変わり、旧デザインのソリッドでシンプルな雰囲気から一新されています。ロゴ部分にはLEDが埋め込まれ、全体的に立体感のあるデザインに仕上がっています。光学ドライブ用の外部ベイは右端に縦置きで健在。内部には3.5/2.5インチ共用ベイを1基搭載しています。
フロント入出力端子にはLEDボタンが備わっており、オプション装備のLEDバーなどを制御できます。
徳永さんによると、RTX 5070を搭載するG TUNE DG-I7G70は、ほとんどのゲームを快適にプレイできるゲーミングPCだそうです。新デザインのPCケースは、サイドガラスパネルの取り付け機構を改良しており、不意に開いてしまうことを防ぎつつ、簡単に開閉できる点も魅力とのことです。
また、最初から2TBのSSDを搭載している点もオススメポイントだといいます。しばらくは容量に困ることなく使っていけそうですね！
|G TUNE DG-I7G70の主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|CPU
|Intel Core i7-14700F（20コア/28スレッド、最大5.4GHz、33MBキャッシュ）
|CPUクーラー
|240mm水冷クーラー
|メモリー
|32GB（16GB×2、DDR5-5600）
|ストレージ
|NVMe Gen4 2TB SSD
|光学ドライブ
|ー
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 5070（GDDR7 12GB）
|チップセット
|Intel B760チップセット
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
|電源ユニット
|750W（80PLUS BRONZE）
|サイズ/重量
|215（W）×474（D）×384（H）mm、約11.0kg
|店頭価格
|29万9800円
お盆休み期間のマウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
今回はお盆休み期間の取材ということもあり、お客さんの動向について聞いてみたところ、連休期間は、ファミリー層の割合が増えるそうです。また、大阪へ帰省したついでにパソコンを購入し、現住所への配送を依頼するケースも見られるとのこと。購入後のサポートは全国のマウスコンピューター店舗で受けられるため、帰省ついでの購入でも安心だそうです。
また、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、前回に引き続き「夏のボーナスSALE第2弾」を実施中です。期間は8月28日まで。店舗限定のお買い得品はセール特設サイトでチェックできます！
