MSIマザーボードが56％オフ！「MAG B760M MORTAR WIFI II」Amazonタイムセール特価

MSI製マザーボードがタイムセール特価で登場！

PC自作ファン必見！MSI「MAG B760M MORTAR WIFI II」が、参考価格34,980円から大幅値引きされ、現在のタイムセールで15,436円という驚きの価格で販売中です。



対応CPUはインテル第14・13・12世代Coreプロセッサで、DDR5メモリを搭載可能。コストパフォーマンス抜群の高性能モデルです。

スタイリッシュな白銀ヒートシンクと堅牢設計

本製品はMicro-ATXフォームファクタ（243.84×243.84mm）で設計され、白銀の大型ヒートシンクが高級感を演出します。DDR5メモリは192GBまで装着可能。



さらに、12+1+1フェーズのデジタル電源フェーズとサーバーグレード6層PCBを採用し、高負荷時でも安定した処理性能を発揮します。

充実した最新インターフェースと拡張性

USB3.2 Gen2x2（20Gbps）対応のType-Cポートをはじめ、多数のUSBポートを搭載。



さらに、2.5G有線LANとWi-Fi 6Eに対応しており、高速かつ安定したネットワーク環境を構築できます。PCIe 5.0 x16スロットは128GB/sの転送速度を実現し、msi STEEL ARMORにより重量級グラフィックカードも安心して使用可能です。

自作PCユーザーが今買うべき理由

「MAG B760M MORTAR WIFI II」は、性能・安定性・拡張性をバランスよく備えたマザーボードです。今ならタイムセールで15,436円というお得な価格で購入できます。自作PCを組む人にとって、この価格帯でこれほどの機能を持つモデルは貴重な存在です。

自分のPC環境をより快適にアップグレードしたい人に、安心して選んでいただける一台です。「MAG B760M MORTAR WIFI II」で、自作PCをもう一段階上のレベルに仕上げてみませんか。