本日9月1日よりチケットの発売がスタート！
国内最大級のアーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ 2025」が11月15日に開催！
2025年09月01日 19時50分更新
一般社団法人日本アミューズメント産業協会（略称：JAIA）は9月1日、東京ビッグサイト（東4・5ホール）にて開催する、年に一度のアーケードゲームの祭典「AMUSEMENT EXPO 2025」の入場チケットを販売開始した。本イベントの開催日時は、2025年11月15日9時～17時まで。
「AMUSEMENT EXPO 2025」は、ゲームセンターをはじめとしたアミューズメント・エンターテインメント産業の拡大と発展を目的に開催される、国内最大級の展示会＆ファンイベント。会場にはクレーンゲーム、ビデオゲーム、プリントシール機、メダルゲームなど幅広いジャンルの最新アーケードゲームや体験型アトラクションが集結する。
今年も出展各社による体験イベントやグッズ販売に加え、主催者による特別企画も予定している。最新のアミューズメントを一堂に体感できる機会となるので、ぜひこの機会に訪れてみてはいかがだろうか。
■AMUSEMENT EXPO 2025
開催日：2025年11月15日9時～17時
開催場所：東京ビッグサイト 東4・5ホール
販売日：販売中（2025年9月1日12時～）
一般入場チケット種別・価格：
・アーリーチケット／9時から入場可能……3000円
・スタンダードチケット／10時から入場可能……2000円
・レイトチケット／13時から入場可能……1000円
特設サイトURL：https://amusementexpo.jp/musicfes/
支払方法：公式サイトより 下記に進もう。
・ローソンチケット：https://l-tike.com/amusementexpo2025/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/amusementexpo/
※小学生以下無料
※お一人につき各10枚までご購入いただけます。
※購入者・同伴者都合によるキャンセル・返金はできません。購入前に、公式サイトの注意事項を必ずご確認ください。
※AMUSEMENT MUSIC FES観覧をご希望の方は、ユーザーデー入場と観覧がセットになった「AMUSEMENT MUSIC FES観覧チケット」をご購入ください。
