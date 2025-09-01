一般社団法人日本アミューズメント産業協会（略称：JAIA）は9月1日、東京ビッグサイト（東4・5ホール）にて開催する、年に一度のアーケードゲームの祭典「AMUSEMENT EXPO 2025」の入場チケットを販売開始した。本イベントの開催日時は、2025年11月15日9時～17時まで。

「AMUSEMENT EXPO 2025」は、ゲームセンターをはじめとしたアミューズメント・エンターテインメント産業の拡大と発展を目的に開催される、国内最大級の展示会＆ファンイベント。会場にはクレーンゲーム、ビデオゲーム、プリントシール機、メダルゲームなど幅広いジャンルの最新アーケードゲームや体験型アトラクションが集結する。

今年も出展各社による体験イベントやグッズ販売に加え、主催者による特別企画も予定している。最新のアミューズメントを一堂に体感できる機会となるので、ぜひこの機会に訪れてみてはいかがだろうか。

■AMUSEMENT EXPO 2025