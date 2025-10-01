一般社団法人日本アミューズメント産業協会（略称：JAIA）は10月1日、東京ビッグサイト（東4・5ホール）にて開催する年に一度のアーケードゲームの祭典「アミューズメントエキスポ2025」について、ビジネスデーとユーザーデーのそれぞれで実施する主催者イベントを公開した。アミューズメントエキスポの会期は、2025年11月14日・15日の2日間。14日がビジネスデーで、15日がユーザーデーとなる。

2025年11月14日ビジネスデー開催主催者イベント（一部抜粋）

●アミューズメント業界研究セミナー

開催時間：11時30分～13時

開催場所：主催者ステージ

昨年は約300名が参加した本セミナーでは、オペレーター、メーカー、景品メーカー、ディストリビューター、遊園メーカーの代表企業が登壇。店舗運営に加え、ゲーム機や景品の開発・販売といった事業内容について、学生に説明する。

参加申し込みフォーム：https://x.gd/V3VCP

●JAIA風適法セミナー

開催時間：13時30分～14時30分

開催場所：主催者ステージ

講師：大塚 尚 弁護士（2023年 警察庁退官）

ゲームセンターなどアミューズメント施設を運営する事業者が遵守すべき法的義務や禁止事項について解説し、法規制への正しい理解を促すことを目的とするオペレーター向け説明会。

●アミューズメントスタッフ検定

開催時間：10時30分～16時30分

開催場所：主催者イベントスペース

アミューズメントスタッフなら、ぜひ受けていただきたい「アミューズメントスタッフ」としてのビジネス知識の検定。参加受付は随時。展示会のビジネスデーの視察の合間に、参加しよう。

2025年11月15日ユーザーデー開催主催者イベント（一部抜粋）

●プライズフェア クレーンゲームフリープレイ

開催時間：9時～16時30分（予定） ※景品が無くなり次第、終了

開催場所：プライズフェアフリープレイスペース

「クレーンゲーム」を無料で体験できるコーナー。お気に入りのプライズをゲットできるか、ぜひチャレンジしよう。

●クレーンゲーム検定コーナー

開催時間：9時～16時30分（予定）

開催場所：主催者イベントスペース

アミューズメント業界が公認検定を開催。施設運営会社のクレーンゲームの設定のプロが、設定した各難易度の台に挑戦できる。

●クレーンゲーム60th スタンプラリー

開催時間：9時～16時30分（予定）

開催場所：主催者イベントスペースならびに各社

アミューズメント業界のクレーンゲームメーカーならびに、景品メーカーの参加するスタンプラリー。先着順で素敵な景品もプレゼント。会場内のスタンプをぜひ集めよう。

●AMUSEMENT MUSIC FES 2025

開催時間：11時～16時30分

開催場所：東4,5ホール

東4,5ホールにて、“アーケードゲームの祭典”ならではの夢の競演による音楽フェス「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」を開催。人気アーケード音楽ゲームを手がけるコナミアーケードゲームス、セガ、タイトー、バンダイナムコグループが合同で実施する、この日限りのスペシャルイベントだ。当日は、音楽ゲームでおなじみの人気声優やコンポーザーが出演し、音楽とパフォーマンスで会場を盛り上げる。

・特設サイトURL：https://amusementexpo.jp/musicfes/

※ユーザーデーの入場と「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」の観覧がセットになったチケットを別途販売中です。また、小学生以下の方も、観覧される場合には観覧チケットが必要です。

■AMUSEMENT EXPO 2025