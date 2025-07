Epic Games Storeにて7月25日より、タワーディフェンスゲーム「Legion TD 2」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年8月1日0時まで。

本作は、軍団を率いて戦うタワーディフェンスゲーム。8種類の軍団と100以上のファイターから1200万通りの組み合わせで編成し、自軍のキングを守りつつ敵のキングを撃破しよう。

ゲームバランスが良いと評価されており、オートチェスのようなしっかりと頭を使って戦うタイプのゲーム。1人用のモードやCPU戦が用意されているほか、メインは2vs2、4vs4の対人戦だ。ターン制バトルのため、試行錯誤しながらじっくり戦略を立てられるのが特徴。

プレイヤーの声としては、「人口は少ないけど民度は良い」「運要素が良い意味で皆無な神ゲー」などの声があるほか、400時間遊んで「面白すぎる電子ドラッグ」と評価する人、1500時間遊んで「まだ飽きない」という人、4000時間遊んで「コスパが異常な神ゲー」と言い切る人などがいる。ハマり具合が尋常ではない。

また、マッチングは早くストレスなく遊べるとのこと。日本語にも対応しているので、この機会に知る人ぞ知る名作タワーディフェンスゲームをプレイしてみてはいかがだろうか。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・Legion TD 2 製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/legion-td-2-a244b9

© 2024 AutoAttack Games, Legion TD, and Legion TD 2 are registered trademarks of AutoAttack Games, Inc.