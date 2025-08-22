#作り手さんとつながりたい！　手作りのアクセや小物雑貨のクラフト作家22人が集まる「丸の内クラフトマーケット」丸ビルで初開催

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「丸の内クラフトマーケット」キービジュアル

　作家さんが手作りしたアクセサリーや器、見かけるとつい足を止めてしまいます。たくさん作れないからこそ、デザインや素材にこだわりが詰め込まれていて、すてきですよね。

　そんな作家さんの作品が集まる「丸の内クラフトマーケット」が初開催しますよ！　金継ぎのワークショップも実施するとのことで、こちらも要チェックです。

超♡ときめきクラフトマーケット

　9月1日(月)から7日(日)まで、丸の内初の「丸の内クラフトマーケットvol.1」を開催します。

9/1(月)～9/5(金)
Marunouchi Happ.の店内と店頭で、こだわりのクラフトを紹介

「丸の内クラフトマーケット」に出店するマルヤマウエア

マルヤマウエア

「丸の内クラフトマーケット」に出店するPLANET INCENSE HOLDER

PLANET INCENSE HOLDER

9/6(土)、9/7(日)
丸ビル3階回廊に、全27社(内クラフト作家22社)が勢ぞろい

「丸の内クラフトマーケット」に出店するpuka -nanduti-

puka -nanduti-

「丸の内クラフトマーケット」に出店する大滝智子

大滝智子

「丸の内クラフトマーケット」に出店するFURNITURE STUDIO COM

FURNITURE STUDIO COM

9/1(月)、9/4(木)
金継ぎワークショップ

「丸の内クラフトマーケット」で開催する金継ぎワークショップ

Marunouchi Craft Market vol.1
＜Marunouchi Happ. Stand&Gallery店内＆店頭販売＞
日程：2025年9月1日(月)～5日(金) 11：00-19：00
会場：Marunouchi Happ. Stand&Gallery（東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル１階）

＜丸ビル3階回廊クラフトマーケット＞
日程：2025年9月6日(土)11:00～18:00
　　　　　 9月7日(日)11:00～17:00
会場：丸ビル3階回廊（東京都千代田区丸の内2-4-1）

