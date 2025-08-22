作り手さんとつながりたい！　手作りのアクセや小物雑貨のクラフト作家22人が集まる「丸の内クラフトマーケット」丸ビルで初開催

作家さんが手作りしたアクセサリーや器、見かけるとつい足を止めてしまいます。たくさん作れないからこそ、デザインや素材にこだわりが詰め込まれていて、すてきですよね。

そんな作家さんの作品が集まる「丸の内クラフトマーケット」が初開催しますよ！ 金継ぎのワークショップも実施するとのことで、こちらも要チェックです。

超♡ときめきクラフトマーケット

9月1日(月)から7日(日)まで、丸の内初の「丸の内クラフトマーケットvol.1」を開催します。

9/1(月)～9/5(金)

Marunouchi Happ.の店内と店頭で、こだわりのクラフトを紹介

9/6(土)、9/7(日)

丸ビル3階回廊に、全27社(内クラフト作家22社)が勢ぞろい

9/1(月)、9/4(木)

金継ぎワークショップ

Marunouchi Craft Market vol.1

＜Marunouchi Happ. Stand&Gallery店内＆店頭販売＞

日程：2025年9月1日(月)～5日(金) 11：00-19：00

会場：Marunouchi Happ. Stand&Gallery（東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル１階）



＜丸ビル3階回廊クラフトマーケット＞

日程：2025年9月6日(土)11:00～18:00

9月7日(日)11:00～17:00

会場：丸ビル3階回廊（東京都千代田区丸の内2-4-1）