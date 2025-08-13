「きれい！」とか「おもろ！」とか「すごっ…」とか思いながら行幸通りを歩けちゃう「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025」は9月8日（月）から

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025」ポスター

　「アートってよく分からない」と思っている人は少なくないと思います。何を隠そう、私もそう。よほどのことがないと美術館に足を運ぶこともほぼない、アート初心者です。

　でも、いつもの通り道が無料の美術館みたいになったら…？　通るついでにちょっと見ちゃう気がします。気軽にアートを楽しみながらいつもの通りを歩けるアートイベント「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025」が9月8日（月）から開催されます。

いつもの通勤路がミュージアムに

　9月8日（月）から9月23日（火・祝）まで、「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025」を開催します。

アートアワードトーキョー丸の内2024グランプリ受賞作品　高田マル「こわれながらうまれる（間違った言葉）」

アートアワードトーキョー丸の内2024グランプリ受賞作品　高田マル「こわれながらうまれる（間違った言葉）」

会場の展示イメージ（AATM2024入選者 磯崎海友）

会場の展示イメージ（AATM2024入選者 磯崎海友）

　「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI」通称AATMは、2007年にスタートした若手アーティストによる現代美術の展覧会。全国の主要な美術・芸術大学・大学院の卒業修了制作展を審査員が訪問し、発掘したノミネート作品の中から厳選した作品を丸の内に展示。グランプリや審査員賞などを決定します。

　19回目となる今年は146点のノミネート作品の中から20点を行幸通りに展示。開幕日の9月8日（月）にグランプリなどを決定し、表彰式を行います。

「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025」会場

ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025
開催日程：2025年9月8日（月)～9月23日（火・祝）11:00～20:00
　　　　　※最終日のみ18:00まで。
　　　　　※観覧可能時間は変更になる場合がございます。
展示会場：行幸地下ギャラリー
入場：無料

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト