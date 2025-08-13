「きれい！」とか「おもろ！」とか「すごっ…」とか思いながら行幸通りを歩けちゃう「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025」は9月8日（月）から

「アートってよく分からない」と思っている人は少なくないと思います。何を隠そう、私もそう。よほどのことがないと美術館に足を運ぶこともほぼない、アート初心者です。

でも、いつもの通り道が無料の美術館みたいになったら…？ 通るついでにちょっと見ちゃう気がします。気軽にアートを楽しみながらいつもの通りを歩けるアートイベント「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025」が9月8日（月）から開催されます。

いつもの通勤路がミュージアムに

9月8日（月）から9月23日（火・祝）まで、「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025」を開催します。

「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI」通称AATMは、2007年にスタートした若手アーティストによる現代美術の展覧会。全国の主要な美術・芸術大学・大学院の卒業修了制作展を審査員が訪問し、発掘したノミネート作品の中から厳選した作品を丸の内に展示。グランプリや審査員賞などを決定します。

19回目となる今年は146点のノミネート作品の中から20点を行幸通りに展示。開幕日の9月8日（月）にグランプリなどを決定し、表彰式を行います。

ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2025

開催日程：2025年9月8日（月)～9月23日（火・祝）11:00～20:00

※最終日のみ18:00まで。

※観覧可能時間は変更になる場合がございます。

展示会場：行幸地下ギャラリー

入場：無料