Creemaで見てたクラフト作家さんに会えるって芸能人に会うくらいテンションあがるんですけど!!!

手作り雑貨って、温かみがあって、ほかの人ともなかなか被らないのがいいですよね。そんなクラフト雑貨が集まるイベントが丸の内で開催されます！ 主催は日本最大級のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」。

ネット越しに眺めていたクラフト作家さんに、実際に会えるチャンス！ なにこの”推しの芸能人に会う”みたいな高揚感！ 作品の細やかなこだわりを直接聞けるのも、オンラインでは味わえない、リアルイベントならではの醍醐味です！

人気クリエイターが集うクラフトイベント

2025年8月29日(金)・30日(土)、東京駅前・行幸地下通路にて、クラフトイベント「丸の内ストリートマーケットby Creema」が開催されます。

2016年にスタートした「丸の内ストリートマーケットby Creema」は、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の人気クリエイターが全国各地から丸の内に集合するクラフトイベントとして好評を博し、これまでに10回以上の開催を重ねてきました。2019年12月を最後にコロナ禍の影響で開催を見送っていましたが、多くの復活を願う声を受け、約6年ぶりの開催が決定。今回はこれまでの丸の内仲通りから、東京駅と皇居を繋ぐ“行幸地下通路”へと舞台を移し、天候に左右されない全天候型のクラフトイベントとしてリニューアルします。

当日は関東圏に加え、北海道、愛知、新潟など全国から50組のCreemaクリエイターが会場に集合。ヴィンテージビーズのアクセサリーや丁寧に作られた革小物、選りすぐりの帆布生地のバッグ、マヨリカ焼きや吹きガラスの器、個性豊かなインテリア雑貨にアート、盆栽まで……こだわりの小さなお店がずらりと並び、通りを彩ります。さらに、金継ぎのアクセサリーづくりなど、人気のワークショップも登場予定。

ものづくりの魅力を体感するとともに、普段はなかなか会えないクリエイターとの交流を楽しみめる2日間となります！

Marunouchi Street Market by Creema（丸の内ストリートマーケット by Creema）

日時： 2025年 8月29日(金)・30日(土) 11:30～19:30

場所： 東京駅・行幸地下通路