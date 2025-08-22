【LINE登録で誰でも無料！】スペイン王室御用達のチョコレートブランドのソフトクリーム

まだまだ暑くてソフトクリームが美味しい時期。私は今年何回ソフトクリームやアイスを食べたか分かりません。

そんな冷たいスイーツ大好きの皆さんに朗報です。スペイン王室御用達のチョコレートブランド「カカオサンパカ」が、丸の内本店で使えるソフトクリームの無料チケットを配布しています！ 王室御用達のチョコがソフトクリームになって無料で食べられるって、どう考えてもお得すぎじゃないですか？

濃厚なのに、すっきり！？

カカオサンパカ公式LINEで、丸の内本店で使える「ジャラッツ カカオ」（ソフトクリーム）の無料チケット配布が始まりました。

ジャラッツ カカオは、丸の内本店が創業当初から販売する人気ソフトクリーム。最高級の香り高いカカオパウダーを贅沢に使用し、濃厚なのにすっきりした味わいと豊かなカカオの風味が楽しめます。

無料チケットはカカオサンパカ公式LINEで配布中。利用できる日は9月22日（月）と9月23日（火・祝）の2日間限定です。

カカオサンパカ 丸の内本店

住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1F

営業時間：11:00～20:00