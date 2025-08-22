想像の斜め上をいく大人の味、治一郎と山本山がコラボしたバウムクーヘンが天才的

贈り物としても喜ばれるバウムクーヘンといえば「治一郎」。KITTEにも「治一郎KITTE丸の内店」がオープンして、ショップだけでなくカフェを利用している方も少なくないと思います。

そんな治一郎が「山本山」とコラボして「ほうじ茶のバウムクーヘン」を期間限定で販売しています。“上から読んでも山本山、下から読んでも山本山”でおなじみの山本山、海苔のメーカーだと思っていましたが、日本最古の煎茶商として江戸で初めて「煎茶」を販売したんですって！

お茶のバウムクーヘンといえども一筋縄ではいかないのが今回のコラボ。香ばしいほうじ茶の生地に、爽やかなオレンジピールのグレーズ。一口食べれば、その意外な相性の良さに驚くはず。まさに想像の斜め上を行く、天才的大人のお味なのです。

日本最古の煎茶商と日本を代表するバウムクーヘンブランドがコラボ

治一郎KITTE丸の内店で、山本山とコラボした「ほうじ茶のバウムクーヘン」を期間限定販売中です。

ほうじ茶のバウムクーヘン

￥2,100（税込）

販売期間：2025年9月1日(月)～無くなり次第終了

サイズ：直径約14.5cm×高さ約4cm

山本山の香り高いほうじ茶をパウダーにして生地に加えたバウムクーヘン。表面のグレーズにはほうじ茶に相性のよいオレンジピールを加えました。甘香ばしく香るほうじ茶とフルーティーなオレンジの風味が上品に重なります。

治一郎KITTE丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE丸の内1F

営業時間：11:00～21:00