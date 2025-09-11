【最大80％オフ】PS Storeで「ゴーストオブツシマ」「龍が如く」「フリーダムウォーズ」などが安い！ 「アソビの秋セール」開催

現在、PlayStation Storeで開催中のセール「アソビの秋セール」。PS5／PS4タイトルが最大80％オフで提供されている。そのなかでオススメのタイトルを紹介していこう。セール期間は9月24日まで。

まずはソニー・インタラクティブエンタテインメントより「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT（ゴーストオブツシマ）」がお買い得。通常8690円のところ、PS5版が 4345円（50％オフ） で購入できる。PS4版は2504円（67％オフ）だ。

十三世紀の日本、モンゴル帝国が攻めてきた《元寇（げんこう）》をモチーフにした武士の物語。冥府から蘇った「冥人（くろうど）」として、侍の道に反する戦い方をしてでも敵を倒す、その生き様に多くのプレイヤーが魅了された。

10月2日に発売する最新作の「Ghost of Yōtei（ゴーストオブヨウテイ）」は、本作の約300年後の蝦夷地（北海道）を舞台としている。この機会にあわせてプレイしてみては。

・「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA03209_00-GHOSTDIRECTORPS5

©2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Ghost of Tsushima is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions LLC.

2点目はセガより「龍が如く 桐生一馬コンプリートセット」を紹介。通常1万7799円のところ 1万1569円（35％オフ） で購入できる。

「龍が如く」の主人公と言えばこの人、桐生一馬の生涯を“全部入り”で楽しめるコンプリートセットがセールに登場。「龍が如く０ 誓いの場所」「龍が如く 極」「龍が如く 極２」「龍が如く３」「龍が如く４ 伝説を継ぐもの」「龍が如く５ 夢、叶えし者」「龍が如く６ 命の詩。」の7作品をまとめてプレイできる。

シリーズ最新作「龍が如く8」では新主人公「春日一番」とW主人公制で活躍。伝説の龍に相応しい戦いぶりを見せ、その過去に興味がわいた新規プレイヤーも多いのではないだろうか。

・「龍が如く 桐生一馬コンプリートセット」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-CUSA01174_00-YAKUZACMPCOLLECT

©SEGA

3点目はバンダイナムコエンターテインメントより「FREEDOM WARS Remastered」。通常4950円のところ 2475円（50％オフ） で購入できる。

生まれた瞬間から「懲役100万年」というパワーワードで世に送り出されたPlayStation Vita用ソフトのリマスター版。戦闘行為“ボランティア”で世のために貢献し、刑期を減らして自由を勝ち取ろう。グラフィック強化のほか、難易度変更や武器生産システムの刷新など、ゲーム性にも手を加えて好評を博している。

・「FREEDOM WARS Remastered」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA23221_00-MAINGAME00000000

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

Published by Bandai Namco Entertainment Inc.

最後は日本一ソフトウェアより「シカトリス」を紹介。通常7678円のところ 2303円（70％オフ） で購入できる。

本作は教師として学園生活を送りながら、特殊部隊として育成した生徒たちを率いて戦う「異能×学園RPG」。約300種類ものスキルと歯ごたえのあるコマンドバトル、気合いの入ったイベント絵はとくに評価が高い。体験版もあるので、気になった人はぜひ。

・「シカトリス」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0404-PPSA14225_00-XICATRICE0000001

©2023 Nippon Ichi Software, Inc.



ここで紹介したタイトル以外にも、お買い得なタイトルが多数ラインアップされているPS Storeのセール。一度ページをのぞいてみてはいかがだろうか。

・PS Store「アソビの秋セール」ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/category/6063ea12-aa89-4ab5-ac31-5a090c4427e8/1