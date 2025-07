2KとGearbox Softwareは7月25日、「ボーダーランズ」シリーズ最新作『ボーダーランズ4』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam/Epic Games Store)]で大暴れする新たな4人のヴォルト・ハンターの一人、エクソソルジャーの「ラファ」を紹介するゲームプレイ動画を公開した。

ゲームの発売日はPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)が2025年9月12日、Nintendo Switch 2が10月3日予定。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が9460円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

本動画では、ラファがエクソスーツ「デッドフレーム」に格納された最先端兵器を駆使する姿を視聴できる。元ティーディオールの兵士であるラファは、どんな距離の戦闘にも対応可能。

近距離では双剣アークナイフで敵を切り裂き、中距離ではピースブレイカー・キャノンで標的を蜂の巣にし、さらにはアポフィス・ランスのチャージショットで、複数の敵を一気に貫通する。ラファの豪快なアクションをぜひとも確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ボーダーランズ4

ジャンル:シューティングRPG

販売:2K

開発:Gearbox Software

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam/Epic Games Store)

※GeForce NOWにも対応。

発売日:

PS5/XSX|S/PC:2025年9月12日予定

Switch 2:2025年10月3日予定

価格:

通常版:9460円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックス・エディション:1万3860円(ダウンロード版)

超デラックス・エディション:1万6500円(パッケージ版/ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5/Switch 2のみ。

※Switch 2版の価格やパッケージ情報は未定。

プレイ人数:1~2人(オンライン協力プレイ:最大4人)

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO:Z(18才以上対象)

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.