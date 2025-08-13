堀江貴文「これ死ぬほどうまいです」→「ほぼ！牛たんゴロゴロ辣油」ホントに美味そう

連日行列のできる人気店「牛たんの檸檬」から、「ほぼ！牛たんゴロゴロ辣油」が登場。名前からして美味しそう！

ホリエモンこと堀江貴文氏も、「これ死ぬほどうまいです」とXで太鼓判を押すほどの一品です。

旨味たっぷり、牛たんゴロゴロ辣油

「牛たんの檸檬」では、有楽町店ほか各店で、2025年8月20日より新商品として「ほぼ！牛たんゴロゴロ辣油」を販売します。発売記念キャンペーンとして、3瓶セットが1000セット限定で通常価格より10％OFFにて提供されます！

ほぼ！牛たんゴロゴロ辣油

通常価格：1瓶 ￥1,300、 3瓶セット ￥3,900（各税込）

発売記念キャンペーン価格：3瓶セット ￥3,500（税込）［10％OFF／ 1000セット限定］

白味噌のまろやかな旨味に、中国豆板醤の深い辛味を合わせ、コク・香り・辛味の三拍子が揃った万能調味醤です。香り高い花椒とフライドガーリック、オニオンの香ばしさが食欲を誘い、ひとさじ加えるだけで料理全体の印象を格上げします。

使用する牛たんは、ミンチと煮込みの2種類を組み合わせることで異なる食感と旨味を両立。日本産白味噌と中国産豆板醤を独自の比率でブレンドし、香味油には大豆油を用いることで、具材一つひとつに旨味をしっかりと浸透させています。素材選びから調理法まで、細部にまでこだわり抜いた一品です。

熱々の白ご飯にのせれば、それだけで食欲をかき立てるご馳走に。おにぎりの具材にすれば、冷めても美味しい“大人のおにぎり”に仕上がります。冷奴や蒸し野菜のトッピングにもぴったりで、食卓の副菜がひときわ贅沢な一皿に早変わり。さらに、ラーメンやうどんに加えればスープの深みが増し、炒め物の仕上げにも万能に活躍します。家庭の食卓を手軽に豊かに彩る調味料です。

販売場所

公式オンラインショップ（https://gowshop.shop-pro.jp/?pid=188019897）

「牛たんの檸檬」各店舗（新宿・大阪・浅草・有楽町）