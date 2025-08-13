なんでこんなに売れてるの？ 人気の理由が気になるトイレの芳香剤「tofume」が丸の内・行幸マルシェに登場！

東京駅が目の前だからこそ全国から鮮度のいい食材が集まってくる丸の内。毎週金曜日に、行幸地下通路で「行幸マルシェ」を開催しています。

でも実はこのマルシェ、売っているのは食べ物だけじゃないんです。8月22日（金）の行幸マルシェでは、話題のタブレット型のトイレ消臭芳香剤「tofume」が販売されます！ 実はこの商品、米国Amazonでベストセラーに選ばれたものなんです。なんでこんなに売れてるの!? 気になる～！

タブレット型の最新芳香剤

8月22日（金）開催の行幸マルシェで、トイレ用消臭芳香剤「tofume」を販売します。

ミンティレモンの香り

桜の香り

「tofume」は、韓国の特許技術による99.9%の除菌効果と優れた消臭力、環境に配慮した天然エッセンシャルオイルの爽やかな香りが特徴のタブレット型消臭芳香剤。使い方は用を足す前にトイレにタブレットをポンと入れるだけ。微発泡とともに精油が溶け出し水面にオイル膜を形成し臭いを元からブロックします。

外出先のトイレがちょっと気になる…という時にもとても便利。タブレットだからいつものポーチに一つ入れておくのも良さそうです。

行幸マルシェ

開催日時：2025年8月22日（金）11:30～19:30

場所：JR東京駅 丸の内行幸地下通路（丸ビルと新丸ビルをつなぐ地下通路）

東京都千代田区丸の内2ー4－1

決済：現金のみ ※ご注意下さい※