有楽町で買える”全体の4割が牛タン”な衝撃のレトルトカレー

年々進化を遂げるレトルトカレー。お店で食べるのと変わらないような美味しさのカレーも多いですよね。

「牛たんの檸檬」では、有楽町店ほか各店で、「特製 ほぼ！牛タンデミグラスカレー 山椒入り」を8月20日より販売開始。ゴロゴロに入った牛タンがたまりません！

全体の4割が牛タンのゴロゴロカレー

「牛たんの檸檬」では、有楽町店ほか各店で、2025年8月20日より新商品として「特製 ほぼ！牛タンデミグラスカレー 山椒入り」（レトルトカレー）を販売します。発売記念キャンペーンとして、5個パックが1000セット限定で通常価格より10％OFFにて提供されます！

特製 ほぼ！牛タンデミグラスカレー 山椒入り

通常価格：1個 ￥1,300、 5個パック ￥6,500（各税込）

発売記念キャンペーン価格：5個パック ￥5,850（税込）［10％OFF／ 1000セット限定］

牛たんを贅沢に使用した本格レトルトカレーです。1パックに封入された牛たんは100g、全体の約40％を占める驚きのボリュームで、一般的なレトルトの約3〜5倍にあたる、他にはない内容量。柔らかく煮込み、大胆にカットした牛たんをゴロゴロと封入し、ひと口ごとに牛たんのおいしさと食べ応えを存分に楽しむことができます。

ソースは、赤ワインとバターを加えたデミグラスをベースに、4種のカレー粉やカレーフレーク、山椒を含む25種以上の素材をブレンド。牛たんの旨みをしっかりと引き立てつつ、スパイスの奥行きと山椒の香りがアクセントとなり、重層的で上品な味わいに仕上げています。

日常の食卓はもちろん、大切な人へのギフトにもふさわしい、上質感と利便性を兼ね備えた一品です！

販売場所

公式オンラインショップ（https://gowshop.shop-pro.jp/?pid=188019996）

「牛たんの檸檬」各店舗（新宿・大阪・浅草・有楽町）