スマホ向け「バイオハザード」新作 7月11日に詳細明らかに
2025年07月04日 16時30分更新
アニプレックスは7月4日、スマートフォン向け新作ストラテジーゲーム「BIOHAZARD Survival Unit」について、7月11日7時（日本時間）よりオンライン発表会を開催すると発表した。
本作は、カプコンの監修・協力のもと、アニプレックスとJOYCITYが共同開発中のタイトル。本家のシリーズとは異なる新たな切り口で、「バイオハザード」の世界観を楽しめるという。
スマートフォンに最適化されたストラテジーゲームとして、日本国内にとどまらず、北米・欧州・アジアを含むグローバル市場へ展開するとのこと。発表会で明かされるゲームの詳細に期待しよう。
【発表会開催】— 【公式】BIOHAZARD Survival Unit Official (@BIO_SU_JP) July 4, 2025
🚨新作発表🚨
『BIOHAZARD Survival Unit』
アニプレックス × JOYCITY × カプコンが贈る、スマートフォン向けサバイバル戦略シミュレーションゲームが始動！
🗓オンライン発表会：7月11日(金) 7:00（JST）
🔗視聴予約・詳細はこちら
👉https://t.co/uHrcyWYzy1#バイオハザード… pic.twitter.com/UczbNnMrEz
【ゲーム情報】
タイトル：BIOHAZARD Survival Unit
ジャンル：ストラテジー（サバイバル戦略シミュレーションゲーム）
開発：アニプレックス、JOYCITY
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：未定
価格：不明
プレイ人数：不明
©CAPCOM ©Aniplex Inc. ©JOYCITY Corp.
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