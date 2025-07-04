ゲーム  >  スマホ向け「バイオハザード」新作　7月11日に詳細明らかに

スマホ向け「バイオハザード」新作　7月11日に詳細明らかに

2025年07月04日 16時30分更新

文● Zenon／ASCII

　アニプレックスは7月4日、スマートフォン向け新作ストラテジーゲーム「BIOHAZARD Survival Unit」について、7月11日7時（日本時間）よりオンライン発表会を開催すると発表した。

　本作は、カプコンの監修・協力のもと、アニプレックスとJOYCITYが共同開発中のタイトル。本家のシリーズとは異なる新たな切り口で、「バイオハザード」の世界観を楽しめるという。

　スマートフォンに最適化されたストラテジーゲームとして、日本国内にとどまらず、北米・欧州・アジアを含むグローバル市場へ展開するとのこと。発表会で明かされるゲームの詳細に期待しよう。

 

【ゲーム情報】

タイトル：BIOHAZARD Survival Unit
ジャンル：ストラテジー（サバイバル戦略シミュレーションゲーム）
開発：アニプレックス、JOYCITY
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：未定
価格：不明
プレイ人数：不明

©CAPCOM ©Aniplex Inc. ©JOYCITY Corp.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています