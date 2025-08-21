日本ファルコムは8月21日、同社を代表するストーリーRPG「軌跡シリーズ」第1作『英雄伝説 空の軌跡FC（ファーストチャプター）』の完全フルリメイク作品となる『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、新たにNintendo Switch 2への対応が決定したと発表。

Switch 2 Editionはパッケージでの販売予定はなく、ダウンロード版として配信。Switch版のパッケージ版もしくはダウンロード版を購入した人は、『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス』（150円）を購入することで、Switch 2でアップグレードしたゲームプレイを楽しめる。

ゲームの発売日は2025年9月19日、価格は通常版が8800円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

【Nintendo Switch 2 Editionの特徴】

・解像度やフレームレートが向上し、より高精細でなめらかな表現になる。

・ロード時間短縮により、快適なゲームプレイを楽しめる。

・ゲーム内容に違いはなし。

●空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition ゲーム画面

★Nintendo Switch 『空の軌跡 the 1st』をご購入予定の人へ

※『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』のプレイには、有償（150円）のアップグレードパス『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス』の購入が必要です。また、Nintendo Switch 2本体およびJoy-Con 2が必要となります。

※有償アップグレードパス単体ではゲームのプレイができませんのでご注意ください。

※有償アップグレードパスのご購入にはゲーム機本体をインターネットに接続する環境が必要です。また、ニンテンドーeショップへのアクセスが必要となります。

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）

タイトル： ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2025年9月19日

価格：

通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）

シーズンパス：3850円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

CERO：B（12才以上対象）

©2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。