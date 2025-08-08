日本ファルコムは8月8日、同社を代表するストーリーRPG「軌跡シリーズ」第1作『英雄伝説 空の軌跡FC（ファーストチャプター）』の完全フルリメイク作品としてNintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売予定の『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』について、最新映像となるプロモーショントレーラーを公開。

ゲームの発売日は2025年9月19日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8800円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

「導力革命が拓いた新時代。

列強の狭間に位置する小国リベールを舞台に

若き遊撃士たちの辿る運命の軌跡――」

本プロモーショントレーラーでは、壮大な劇中BGMや主題歌「星の在り処」をバックに、見習い遊撃士として故郷を旅立つエステルとヨシュアや個性的なキャラクターたち、群像劇のように描かれるストーリーの魅力をぎっしりと詰め込んだ映像となっている。ぜひお見逃しなく！

▼『空の軌跡 the 1st』 プロモーショントレーラーはこちらへ

https://www.youtube.com/user/NihonFalcomSince1981

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2025年9月19日

価格：

通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）

シーズンパス：3850円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

©2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。