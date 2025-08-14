『空の軌跡 the 1st』王都グランセルでエステルたちが出会う人々を紹介！

日本ファルコムは8月14日、同社を代表するストーリーRPG「軌跡シリーズ」第1作『英雄伝説 空の軌跡FC（ファーストチャプター）』の完全フルリメイク作品となるNintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』について、冒険の舞台リベール王国の「王都グランセル」や、グランセル地方に登場する新たなキャラクターの情報を公開した。

ゲームの発売日は2025年9月19日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8800円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

また、地域の魅力をまとめた最新トレーラーも公開。映像は、リベール王国の政治＆文化の中心地でもある「王都グランセル」と、グランセル地方でエステル＆ヨシュアが出会う個性豊かなキャラクターたちの情報を凝縮した内容となっている。こちらもぜひともチェックしよう。

▼【王都グランセル】紹介トレーラーはこちらから！

https://www.youtube.com/user/NihonFalcomSince1981

王都グランセルで出会う人々

＜アリシア・フォン・アウスレーゼ＞

年齢：60歳／CV：中村繪里子さん

リベール王国を治めている第26代女王。気品があり淑やかで、同時に女王としての威厳と芯の強さも兼ね備えている女傑。

優れた外交力で二大国に挟まれた小国リベールの独立を保っているだけでなく、民衆の生活を第一に考えて国政に励むその姿は世代を越えて国民に慕われ、愛され続けている。

＜デュナン・フォン・アウスレーゼ公爵＞

年齢：35歳／CV：小田柿悠太さん

リベール王国アリシア女王の甥にあたる人物で、王位継承権を持つ公爵。わがまま放題の傍若無人な性格で、思慮の足りない言動でトラブルをまき散らすため国民からの人望は極めて低い。

放蕩癖もあり、幼少の頃から執事のフィリップを困らせている。

＜フィリップ・ルナール＞

年齢：58歳／CV：喜屋武和輝さん

デュナン公爵の執事を務める老紳士。主人とは対照的で、誰に対しても穏やかで礼儀正しい振る舞いを見せる。

教育係でもあり、20年以上もデュナンのわがままに振り回されているが自分の教育が行き届かなかったことに負い目を感じているせいか、あまり強い態度には出れない様子。