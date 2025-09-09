マーベラスは9月9日、9月5日に発売したばかりの新作メカアクションゲーム「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION（デモンエクスマキナ タイタニックサイオン）」について、プロデューサーレターを公開。今後の調整/修正内容の方針を告知している。

本作は地上と空中にまたがる広大なフィールドを自由に飛び回れるのが楽しいと話題の作品。アーセナルと呼ばれるメカスーツを自在にカスタマイズし、爽快なバトルも楽しめる。

しかし発売直後は「オンラインにするとロード時間が長くなる」などの問題が発生。多くのユーザーから改善を求められる事態になっていた。

これに対し、プロデューサーの佃 健一郎氏はプロデューサーレターという形で今後の調整内容を発表。問題に挙がっていたロード時間を改善するほか、ネットワークエラー時に「利用規約違反」と誤表示される不具合など、ユーザーからすれば衝撃的な問題も修正対応する予定のようだ。

また、カメラの感度設定や加速度・慣性の強度などを調整可能にするほか、Nintendo Switch 2／PlayStation 5版に限りジャイロ操作を有効にするオプションも追加予定。これにはユーザーからも「カメラ改善ありがたい」「ジャイロ追加ありがとう！」と感謝の声が寄せられている。

これらの修正、調整のアップデートがいつ配信されるかは不明。とはいえ、より遊びやすくなる目処を告知してもらえるのは、非常にありがたい話だと言えるだろう。今後の続報に期待しよう。

