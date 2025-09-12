マーベラスは9月12日、シリーズ最新作「龍の国 ルーンファクトリー」の初セールを開催したと発表した。Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）ダウンロード版が対象となる。9月28日までの期間限定で、通常版を 6142円（20％オフ） 、Nintendo Switch 2版を 6942円（20％オフ） で購入できる。

本作はファンタジー世界で冒険と生活の両方を楽しめるRPG「ルーンファクトリー」シリーズの最新作。東の国「アズマ」を舞台に、和風モチーフの物語が展開する。プレイヤーは記憶喪失の「大地の舞手」として荒れ果てた土地を復活させ、活気に満ちた「里づくり」をしていくことに。住人たちと絆を深め、ゆくゆくは結婚も。

遊んだ人からの評価は軒並み高く、Steamでの評価は“非常に好評”。全世界累計出荷本数は50万本を突破し、アップデートで快適さがさらに向上。非の打ち所がない作品となっている。

ASCIIでも本作のレビュー記事を公開中。もし「気になってるんだけどどんなゲーム？」という人がいれば、参考にしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル：龍の国 ルーンファクトリー

ジャンル：ファンタジー生活ゲーム

販売：マーベラス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年6月5日）

価格：

通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）

Nintendo Switch 2エディション：8678円（ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9328円（ダウンロード）

プレミアムデジタルデラックスエディション：1万1528円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

©2025 Marvelous Inc.