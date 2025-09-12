マーベラス、「龍の国 ルーンファクトリー」初セール20％オフ！ 和風デザインの「ルンファク」初心者にもオススメの一作
2025年09月12日 16時30分更新
マーベラスは9月12日、シリーズ最新作「龍の国 ルーンファクトリー」の初セールを開催したと発表した。Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）ダウンロード版が対象となる。9月28日までの期間限定で、通常版を6142円（20％オフ）、Nintendo Switch 2版を6942円（20％オフ）で購入できる。
本作はファンタジー世界で冒険と生活の両方を楽しめるRPG「ルーンファクトリー」シリーズの最新作。東の国「アズマ」を舞台に、和風モチーフの物語が展開する。プレイヤーは記憶喪失の「大地の舞手」として荒れ果てた土地を復活させ、活気に満ちた「里づくり」をしていくことに。住人たちと絆を深め、ゆくゆくは結婚も。
遊んだ人からの評価は軒並み高く、Steamでの評価は“非常に好評”。全世界累計出荷本数は50万本を突破し、アップデートで快適さがさらに向上。非の打ち所がない作品となっている。
ASCIIでも本作のレビュー記事を公開中。もし「気になってるんだけどどんなゲーム？」という人がいれば、参考にしてもらえれば幸いだ。
●遊びやすさ◎「龍の国 ルーンファクトリー」非常に好評な4つの理由 「めっちゃ楽しい」「ちゃんとルンファクしてる」
https://ascii.jp/elem/000/004/280/4280493/
【ゲーム情報】
タイトル：龍の国 ルーンファクトリー
ジャンル：ファンタジー生活ゲーム
販売：マーベラス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年6月5日）
価格：
通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）
Nintendo Switch 2エディション：8678円（ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：9328円（ダウンロード）
プレミアムデジタルデラックスエディション：1万1528円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
©2025 Marvelous Inc.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう