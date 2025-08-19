アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは8月19日、「ネプテューヌ」シリーズの15周年を記念し、さまざまな15周年プロジェクトが進行中であることを発表。

15周年記念プロジェクトの一つとして、シリーズのキャラクターデザインを手掛ける“つなこ”さんによる記念イラストを、ネプテューヌ公式Xや「ネプテューヌ」シリーズ15周年特設サイトにて公開。

ネプテューヌ公式Xでは、今後も「ネプテューヌ」シリーズのさまざまな情報を発信予定。この機会にフォローしてみてはいかがだろうか。

▼ネプテューヌ公式Xアカウント（@NepCompileHeart）

https://x.com/NepCompileHeart

「ネプテューヌ」シリーズ15周年特設サイトオープン！

シリーズ出演声優や主題歌アーティストからのお祝いコメントを掲載した「ネプテューヌ」シリーズ15周年特設サイトをオープン。「ネプテューヌ」シリーズ15周年の情報がどんどん追加されていく予定なので、楽しみにしよう。

現在は「ネプテューヌ」シリーズタイトルのパッケージイラストを集めた「ヒストリー」に加え、「ネプテューヌ」シリーズの主要キャスト やアーティストによるお祝いコメントを公開中。

「ネプテューヌ」シリーズでネプテューヌ役をつとめる声優の“田中理恵”さんをはじめ、多くの関係者からお祝いコメントを寄せられているので、要チェックだ。

▼「ネプテューヌ」シリーズ15周年特設サイト

https://www.compileheart.com/neptune/15th/

▼「ネプテューヌ」シリーズ15周年「お祝いコメント」ページ

https://www.compileheart.com/neptune/15th/comment/

「ネプテューヌ」シリーズ15周年記念

ねぷのアートコンテスト2025開催！

「ネプテューヌ」シリーズがモチーフなら何でもアリの究極アートコンテスト「ネプテューヌシリーズ15周年記念『ねぷのアートコンテスト2025』」が開催決定。応募作品はイラストでも小説でもコスプレでも、アナログでもデジタルでも、写真でも動画でもOK。

“ネプテューヌ賞”をはじめとした豪華賞品つきの多数の賞を用意しているので、ふるって応募しよう。

▼応募方法は詳細ページを確認！

https://www.compileheart.com/news/?num=20250819

「ネプテューヌ」のPOP UP SHOPが開催中！

「ネプテューヌ」シリーズの発売15周年を記念しPOP UP SHOPが開催中。その名も「超次元ゲイム ネプテューヌ 15th Anniversary Party in AmiAmi」。

描き下ろしの15周年記念イラストを使用したグッズを多数用意したイベントとなっている。特別な展示企画も盛りだくさんなので、会場へ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

※一部の商品はすでに品切れとなっておりますが、本イベントの終了後、通販にて受注生産販売を予定しております。受注開始時期は未定のため、ネプテューヌ公式Xをフォローしていただき、お知らせをお待ちいただけますと幸いです。

【概要】

会場：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース（OPEN 10時／CLOSE 21時）

開催期間：2025年8月15日～8月24日

▼詳細は「15周年記念グッズ」ページを確認！

https://www.compileheart.com/neptune/15th/goods/

「ネプテューヌ 15th Anniversaryセール」実施中！

「ネプテューヌ」シリーズのDL版をお得にゲットするチャンス

ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、「ネプテューヌ」シリーズ作品のダウンロード版が普段よりお得に購入できる「ネプテューヌ 15th Anniversaryセール」を開催中。最大75％オフの大チャンスセールとなっているので、お見逃しなく。セール期間は、2025年8月27日まで。

▼「ネプテューヌ 15th Anniversaryセール」特設ページ

https://www.compileheart.com/dl/sale/