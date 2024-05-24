アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは5月23日、「ネプテューヌ」シリーズのナンバリングタイトルをベースにしたリメイク作品となる『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』のNintendo Switch版を発売した。価格は各5280円。
Nintendo Switch「Re;Birth」シリーズ アナウンスムービー
Nintendo Switch版には、原作のすべての要素が移植されているほか、有料コンテンツとして配信していた各種ダウンロードコンテンツも「EXTRAコンテンツ」として多数収録。やりこみ要素や追加キャラクターで「ネプテューヌ」シリーズをとことん遊びつくせる。
超超お得なトリプルパックも同時発売！
本作はニンテンドーeショップにてDL版が購入できるほか、パッケージ版には3作品が3960円もお得に購入できるトリプルパックも用意。
これさえあればすべての「ネプテューヌRe;Birth」シリーズが遊べるので、初めての人におすすめのセットだ。この機会にプレイしてみてはいかがだろうか。価格は1万1880円。
【ゲーム情報】
タイトル：『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch
※PS4で『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1+』が販売中
発売日：発売中（2024年5月23日）
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：B（12歳以上対象）
タイトル：『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch
※PlayStation 4もダウンロード専売で後日発売予定
発売日：発売中（2024年5月23日）
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）
タイトル：『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch
※PlayStation 4もダウンロード専売で後日発売予定
発売日：発売中（2024年5月23日）
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）
タイトル：『ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック』
収録タイトル：
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』
『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』
発売日：発売中（2024年5月23日）
価格：1万1880円（パッケージ版のみ）
©IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA
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