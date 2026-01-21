『魔導物語 フィアと不思議な学校』や「ネプテューヌ」のシリーズ作などがラインアップ！

アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは1月21日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて同社のタイトルがお買い得な「コンパイルハート節分セール2026」を開始。セール期間は、2026年2月4日23時59分まで。

本セールでは、『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』が35％オフで初登場。「魔法」と「アクション」が織りなす2DアクションRPGをぜひ堪能しよう。

ほかにも『魔導物語 フィアと不思議な学校』が42％オフ、「デート・ア・ライブ」シリーズがMAX72％オフなど、お得なタイトルが目白押しとなっているので、この機会をお見逃しなく。

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼セール特設サイト

https://www.compileheart.com/dl/sale/

■対象タイトル一覧

●『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』

セール価格：4862円【35％オフ!!】 ※通常価格：7480円

対応プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／Nintendo Switch

ジャンル：2DアクションRPG

CERO：B（12才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/ariana/

司書官「アリアナ」の使命は、改ざんされてしまった七英傑の書を修繕すること。本の中に入るという特別な司書官魔法を駆使することで、アリアナは無事すべての書を修繕し、図書館に秘められた謎を解き明かすことができるか？

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART/HYDE, Inc.

●『魔導物語 フィアと不思議な学校』

セール価格：4976円【42％オフ!!】 ※通常価格：8580円

対応プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／Nintendo Switch

ジャンル：RPG

CERO：B（12才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/madomonogatari/

古代魔導学校。正しき魔導を学び、志を育てる学校。大魔導師を目指す少女フィアは、故郷の地を離れ、魔導を学ぶため、かつて祖母が通っていた古代魔導学校へ入学する。

厳しくもユーモアあふれる教師たちや、ハチャメチャで愉快なクラスメイトたちに囲まれながら、大魔導師になるため、少女フィアは魔導を学び、成長していく。

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

©D4Enterprise Co.,Ltd.

©SEGA

※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です

●『デート・ア・ライブ 凜緒リンカーネイション HD』

セール価格：1980円【70％オフ!!】 ※通常価格：6600円

対応プラットフォーム：PlayStation 4

ジャンル：精霊攻略アドベンチャー

CERO：D（17才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/date/ps4/

PlayStation Vitaで発売された『デート・ア・ライブ Twin Edition 凜緒リンカーネイション』が装いを新たにPlayStation 4で登場。

過去3作品の予約特典や限定版特典「スペシャルブック（小説）」と「ドラマCD」をすべて収録しており、これ1本で過去3作品に渡るゲーム版「デート・ア・ライブ」のすべてを楽しめる。

©2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

©COMPILE HEART/STING

●『デート・ア・ライブ 蓮ディストピア』

セール価格：1971円【72％オフ!!】 ※通常価格：7040円

対応プラットフォーム：PlayStation 4

ジャンル：精霊攻略アドベンチャー

CERO：C（15才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/date/ren/

「デート・ア・ライブ」のゲーム第4弾。攻略キャラクターは精霊9名。それぞれのキャラクターに個別ルートが用意されており、さらにオリジナルのイベントCGも豊富で、原作やアニメでは見られない、特定の精霊との甘い時間をたっぷり味わえる。

©2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

©2019 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIII」製作委員会

©COMPILE HEART/STING

●『限界凸記 モエロクロニクル Ｈ』

セール価格：1996円【51％オフ!!】 ※通常価格：4074円

対応プラットフォーム：Nintendo Switch

ジャンル：H（ハイパー）な3DダンジョンRPG

CERO：D（17才以上対象）

公式サイトNintendo Switch版：https://www.compileheart.com/moe-chro/h/

肌色多め、お色気満載の限界凸騎シリーズの2作目がNintendo Switchに登場。HDになってよりH（ハイパー）になった3DダンジョンRPG。

「たぎる煩悩」パワーを発射してモン娘に注ぎ込んでバトルのサポートをしながら、「正の煩悩」パワーでモン娘を仲間にし、モンスター世界への冒険に旅立とう。

©COMPILE HEART

●『爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ』

セール価格：1848円【40％オフ!!】 ※通常価格：3080円

対応プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／Nintendo Switch

ジャンル：バイクアクション

CERO：C（15才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/neptune/vs-surainu/

ここはゲイムギョウ界……とは違う世界――。多種多様なスライヌたちが大量発生し、大地を埋め尽くそうとしていた。

この謎多き異次元とも呼べる空間から脱出するため、一人の少女がバイクに乗って出口を探し求める。

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART

●『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』

セール価格：3946円【54％オフ!!】 ※通常価格：8580円

対応プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／Nintendo Switch

ジャンル：RPG

CERO：C（15才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/

「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!? 新たな3女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」。ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。

そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART

●『ブイブイブイテューヌ』

セール価格：2489円【69％オフ!!】 ※通常価格：8030円

対応プラットフォーム：PlayStation 4

ジャンル：アクションRPG

CERO：B（12才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/vvv/

「超次元ゲイムネプテューヌ」と「バーチャルYouTuber」、ネプテューヌシリーズの大型スピンオフ作品が始動。知らない世界に召喚された「守護女神」と「MEWTRAL」。

彼女たちは惑星EMOを救う救世主となるのか!? 異なる世界で紡がれる「ネプテューヌシリーズ」に刮目しよう。

©COMPILE HEART

●『超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters デジタルデラックス版』

セール価格：

PS4版／PS5版：4840円【60％オフ】 ※通常価格：1万2100円

Switch版：4312円【60％オフ!!】 ※通常価格：1万780円

対応プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／Nintendo Switch

ジャンル：RPG

CERO：C（15才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/

「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」。それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の「シスターズ」。

謎のスマートフォン端末「マジフォン」によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、4人の妹が立ち上がる。

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルDX特典（水着衣装）

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART

●『東方スペルカーニバル デジタルデラックス版』

セール価格；5929円【45％オフ!!】 ※通常価格：1万780円

対応プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／Nintendo Switch

ジャンル；弾幕タクティクスRPG

CERO：A（全年齢対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/touhouspellcarnival/

※「東方スペルカーニバル」は「東方Project」を原作とした公認二次創作作品です。

幻想郷。外の世界とは結界で隔離された、人間や妖怪といった存在が住まう辺境の地。ある日、博麗神社の巫女「博麗霊夢」は、幻想郷の各地にそびえ立つ【謎の柱】を目にする。

その柱は「八雲紫」が主催する祭事、互いの持つスペルカードを賭けて戦う【符闘祭】の幕開けを告げる合図であった。突如【符闘祭】を始めた「八雲紫」の真意を探るため、「博麗霊夢」はスペルカード争奪戦に参加するのだった。

◆デジタルデラックスエディション同梱物

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING ©上海アリス幻樂団

●『フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord デジタルデラックス版』

セール価格：4312円【60％オフ!!】 ※通常価格：1万780円

対応プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

ジャンル：タクティクスRPG

CERO：C（15才以上対象）

公式サイト：https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/rc/

「フェアリーフェンサー エフ」がタクティクスRPGとなって登場。本作ではシリーズの主要キャラクターが勢ぞろい。

さらに「歌姫」と呼ばれる新たな存在、新フェンサーや新妖聖によって繰り広げられる戦略性豊かなバトルを体感しよう。

◆デジタルデラックス版同梱物

・特典アプリ「デジタルアートブック」

・特典アプリ「デジタルサウンドトラック」

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING