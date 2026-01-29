アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは1月29日、ゲームクリエイター“岡田耕始”氏企画プロデュース最新作となる学園RPG『Villion:Code』（ヴィリオンコード）を発表。

発売日は2026年6月25日で、プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch。価格はエディションやプラットフォームによって異なるので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

本作では、 これまで岡田氏とともに多くのRPGを手がけてきたシナリオライター“里見直”氏＆サウンドクリエーター“増子津可燦”氏とのタッグも復活し、同氏が描く壮大な世界感へとプレイヤーを導く。

さらには、キャラクターデザインに気鋭のイラストレーター、“イリヤ・クブシノブ”さんを迎え、色彩豊かな世界で「人間の業」と向きあう人々の姿が描かれる。

公式サイトや公式X（Twitter）も本日より公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

●公式サイト：https://www.compileheart.com/vc/

●公式X 学園RPG『Villion:Code』公式（@compileheart_vc）：https://x.com/compileheart_vc

▼アナウンストレーラー

■ストーリー

人類が滅亡の淵に立つ近未来。

迫りくる破滅に対処するため設立された、

「アドバンレジリエンス研究学院都市」に、ある日“異変”が訪れる。

異形の生物――「GEM」が人々を襲い始め、

同時に、学院都市は謎の「バブル」に封鎖され外部への離脱手段が失われてしまう。

この閉鎖的で絶望的な状況下で、

人々は、それぞれの背負う「業」に直面していくことになる。

学院都市を包む異変の真実とは──

■キャラクター

主人公

CV：河西 健吾さん

バスケット部のエース、パフラワン（英雄）

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 6年生

バスケ部 17歳

入学後1年飛び級し、本来5年生の歳で6年生に進級した優秀な少年。仲間たちと同じマノ寮に属し、莉花の従妹でスシロの親友。とある事件の犯人を追うため、スシロたちと“ADHVAN REBS（アドバン レブズ）”を結成することになる。

スシロ・スギオノ

CV：武内 駿輔さん

お節介バスケットマン

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 5年生

バスケ部 19歳

明るく親切な兄貴分タイプの男子学生。19歳でバスケ部キャプテン、年下への庇護心が強く、お節介で仲間に煙たがられることも。主人公とは兄弟のような親友関係。

アナスタシア・イヴァノヴナ・ヴァレーリエヴツカヤ

CV：愛美さん

200万フォロワーのコスプレイヤー

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 6年生

コスプレ同好会 18歳

勘が鋭く要領も良いが面倒くさがりな女子学生。警戒心が強く無愛想だが、仲良くなると情に厚くスキンシップも多い。アニメ好きのコスプレイヤーでSNSの人気者。頑固で迷信深い一面もある。

オリヴァー・ヒース

CV：田丸 篤志さん

冷静なガリ勉皮肉屋

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 4年生

ディベート部 15歳

冷笑的で孤立した無神論者の男子学生。成績は常にトップでディベートでも優勝常連だが、プライベートでは皮肉屋で嫌われがち。スシロに度々絡まれるが、いつも無下にしている。

クロエ・ベルジェ CV：下田 麻美さん

話すのが苦手な瞬間記憶能力者

アドバンレジリエンス学院

理工学部 生命科学科 3年生

14歳

自然豊かな環境で育った、動物と大自然を愛する純真な女子学生。瞬間記憶能力を持ち、理数系に強いが、人付きあいが非常に苦手。動物実験を拒否し停学になったことも。仲間にだけは心を許し、少し安心した表情を見せる。

林 莉花（はやし りか）

CV：長月 あおいさん

全方位に興味津々のムードメーカー

アドバンレジリエンス学院 1年生

オカルト研究会 13歳

主人公の従妹。幼い頃から主人公と兄妹のように育つ。元気で落ち着きがなく、場を和ませるムードメーカーだが、実は喘息持ちで体調に不安を抱えている。

●有為（サンカーラ）時空

サンカーラ時空とは、人間の「十悪」を具現化したようなダンジョンに似た異空間。学院の人々がGEMとなってサンカーラ時空（ダンジョン）を生み出し、“真相”を追う主人公たちの行く手に立ち塞がる。