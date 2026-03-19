ゲイムギョウ界に訪れる新たな危機は──“終末”!?

アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは3月19日、Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4用RPG『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）』を発売すると発表。

発売日は2026年8月27日予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8580円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

※PlayStation 4版はダウンロード版のみ。

本発表にあわせ、公式サイトやアナウンストレーラーを公開。シリーズおなじみのイラストレーター“つなこ”さん描き下ろしのネプテューヌたちの新衣装や、新たなゲームハードをモチーフにした四人の新女神も公開している。

「新衣装」「新キャラクター」「新システム」で送る、新たなネプテューヌの物語に注目しよう。

▼アナウンストレーラー

https://youtu.be/6Ovq6riRoWk

▼公式サイト

https://www.compileheart.com/neptune/unlimited

■STORY

それは、世界の終末を告げる“最初の隕石”だった。

すべてが絶望につつまれる中、ただひとり、女神ネプテューヌだけ白い空間に残された。

謎の声の導きと頬に刻まれた数字

──それは、終末への再挑戦を告げる印。

ネプテューヌの“リトライ”が発動し、「終わり」と「始まり」を繰り返す。

新たな仲間や敵との出会い

幾多の敗北を乗り越え、ネプテューヌたちは「真の終末」に立ち向かう。

終末の危機から世界を救うため、

女神たちは今、新時空へと翔ける──！

■イラストレーター“つなこ”さんが描く、新衣装＆新キャラクター

＜主人公パワー全開！ポジティブ女神＞

■ネプテューヌ

CV：田中理恵さん

プラネテューヌの守護女神で、本作の主人公。シリーズを通してなぜか記憶喪失になることが多いが、本人曰く「主人公にはよくあること」。

持ち前の明るさでどんな絶望やシリアス展開もぶち壊し、世界の終末に立ち向かう。好きな食べ物はプリン、嫌いな食べ物はナス。名前を正しく呼んでもらえないことが多い。

＜プラネテューヌの玲瓏たる守護女神＞

◆パープルハート

CV：田中理恵さん

ネプテューヌが女神化した姿。女神化前とのギャップには誰もが驚き、なかなか同一人物だと信じてもらえない。常に冷静沈着だが、仲間思いな面は変身前と変わらず、熱い正義感を持っている。

ただ女神化すると疲れるらしく、戦いが終わるとすぐに解除してしまう。