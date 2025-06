セガは6月23日、PlayStaiton 5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)が、GSC Game WorldよりPlayStation Storeにて配信中だと発表。価格は6578円だ。

『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』は日本語に対応した『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』『S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky』『S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat』の3部作がセットになったタイトル。PS5に向けて配信されている強化版では、武器など装備品のテクスチャ、水による濡れ表現や空間の描写が進化している。

PS4版『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』(パッケージ版を含む)を所持している場合は、PS5版へのアップグレードが可能。アップグレードは有償で、価格はPlayStation Storeにて確認してほしい。

なお、デジタル版を単品購入されていた場合も有償でのアップグレードが可能だ。

■アップグレード手順

【方法1】

『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』として、3タイトルをまとめてアップグレードする。

対象:デジタル版『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』を所持している人

1:購入したアカウントでログインし、PS5本体からPlayStation Storeにアクセスする

2:PlayStation Storeから、『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』製品ページにアクセス、もしくは『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』の製品ページ画面の[...]を選択し、『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』製品ページへ移動する

3:【ゲーム本編】(300円)を選びアップグレードする

【方法2】

それぞれのタイトルごとにアップグレードする。

対象:パッケージ版をお持ちの方/デジタル版を所持している人

1:ゲーム画面へ移動

・パッケージ版を所持している人:ディスクを入れた状態でPS5本体からホーム画面にある各ゲーム画面へ移動する

・デジタル版を所持している人:購入したアカウントでログインし、ホーム画面にある各ゲーム画面へ移動する

2:右に出てくるアイコンの画像、もしくは画面の[...]から「商品をみる」を選択し、各タイトルの製品ページへ移動する

3:製品ページ画面の[...]を選択し、【ゲーム本編】(100円)を選びアップグレードする

※CERO:Zのため、アップグレードにはクレジットカードが必要となります

【ゲーム情報】

タイトル:

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)強化版

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PlayStation 5

配信日:配信中(2025年5月20日)

価格:6578円

CERO:Z(18才以上対象)