【週替わり】丸善 丸の内本店で付けてくれる「東京ばな奈」のブックカバーが可愛すぎて毎週通う

書店で本を買うとつけてくれるブックカバー。書店や開催中のキャンペーンによってブックカバーの柄が変わるので、地味に楽しみです。

今なら丸善 丸の内本店で本を買うと、「東京ばな奈」のパッケージデザインのブックカバーがもらえますよ。めっちゃ可愛いんですけど！？

ブックカバーが欲しくて本を買うまである

9月1日から丸善 丸の内本店で「東京ばな奈」のブックカバーを配布中です。

東京土産の定番「東京ばな奈」の黄色いパッケージが、ブランド史上初のブックカバーになりました。オモテ面はもちろん、裏側まで細かいこだわりが詰まっためちゃカワデザインです。

実は現在丸善とジュンク堂書店で「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」が開催中。各地域ブロックごとにお土産をモチーフにしたブックカバーを配布しています。丸善 丸の内本店では、全ブロックのブックカバーを週替わりで配布。東京ばな奈はもちろん、週によっては自分の出身地のブックカバーももらえちゃいます。

全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025

【ブロック予選大会】

期間：2025年9月1日(月)～10月10日(金)

受付方法：「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」数を投票としてカウント

結果発表：2025年10月17日(金)に公式Xアカウントにて発表



【グランプリ大会】

期間：2025年11月5日(水)～16日(日)

受付方法：①丸善丸の内本店での現地投票／②：「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」数を投票としてカウント

結果発表：11月下旬に公式Xアカウントより発表