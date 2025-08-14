香港で一番！と言われるほど美味しいペニンシュラの月餅、一度食べたら月餅の概念がひっくり返ります

中国では、福を呼び込む特別な日にふさわしい縁起菓子として親しまれている「月餅」。スーパーやコンビニで買えることも多いですが、ザ・ペニンシュラ ブティックの月餅なら本格的な味わいが楽しめます。

ペニンシュラの新作月餅コレクション

ザ・ペニンシュラ ブティックの月餅コレクションが2025年8月18日よりザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ ザ・ペニンシュラ東京店やザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ 新丸ビル店などの直営店や、各オンラインストアでの発売を開始しました。

ザ・ペニンシュラ香港で生まれた「ミニエッグカスタード月餅」は、家族の絆を象徴する“円”のかたちに込めた幸せの象徴として、長年愛され続けています。今年モンドセレクション金賞を受賞したこの月餅から、さらに進化した2つの新作が登場します。

ザ・ペニンシュラ香港のシグネチャーデザートから着想を得た「香港マンゴープリン月餅」は、濃厚なカスタードと南国の果実感がとけ合う一品。 「マイクロエッグカスタード月餅」は、伝統のミニエッグカスタード月餅の味わいを繊細な一口サイズに閉じ込めた新しい形の縁起菓子です。

マイクロエッグカスタード月餅

価格：9個入り ￥11,888（税込）

1986年の販売開始以来、中秋節を彩るお菓子として愛され続けているザ・ペニンシュラ ミニエッグカスタード月餅の伝統を受け継ぎ、今年初めて、マイクロサイズの月餅が登場。受け継がれるレシピによる豊かで洗練された味わいはそのままに、より手軽に楽しめるよう進化を遂げた一品です。

ザ・ペニンシュラ ミニ月餅（エッグカスタード＆香港マンゴープリン）

価格：

ミニエッグカスタード月餅 ×３個、ミニエッグカスタード月餅（香港マンゴープリン）×３個入り ￥9,988（税込）

新フレーバーのマンゴープリン風味の月餅と伝統的なエッグカスタードの月餅を詰め合わせた極上のギフトボックス。バターの風味と絶妙な甘さのカスタードあんが特徴のエッグカスタード月餅に加え、ザ・ペニンシュラ香港を象徴するデザートのひとつであるマンゴープリンをイメージした新フレーバーは、マンゴー風味のカスタードあんにココナッツミルクを合わせたフルーティーで爽やかな味わいを楽しめます。

このほかにも、ギフトボックスや定番コレクションをラインアップ。ザ・ペニンシュラの月餅で福を呼び寄せよう！

ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ ザ・ペニンシュラ東京店

住所：東京都千代田区有楽町 1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京 地下1階

Tel：03 6270 2888

営業時間：11:00～18:00

ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ 新丸ビル店

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 地下1階

Tel：03 5223 2888

営業時間：11:00～21:00、日・ 祝祭日 11:00～20:00