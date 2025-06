スマホ向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)の新拡張パック「イーブイガーデン」が追加されると発表された。

登場するのは2025年6月26日(木)からで、通常であれば15時からのアップデートにより実装になるはずだ。

今回の新パックの主役はイーブイ。イーブイのカードは進化後も含めこれまでにいくつも登場してきたが、今回の新パックでさらに充実することになる。

とはいえ、気になるのはその性能だが、現在公開されているだけでもとんでもないカードが盛り沢山だと早くもポケポケプレイヤーたちを戦々恐々とさせている。それでは現在発表されているカードの一部をチェックしていこう。

すでに追加が発表され、ヤバいと噂の新カードたち

■イーブイex

まずはイーブイex。1エネ30ダメージでHP90と、exポケモンとしてはなんとも弱そうなスペックだが、特性でイーブイから進化できるすべてのポケモンに進化が可能。もちろん、非exにも進化が可能。つまり、ノーマルのイーブイと合わせイーブイを4体デッキに仕込むことができるのだ。

■シャワーズ

3エネ70ダメージ、HP120と非exとしては普通だが、ワザの効果で、裏が出るまでコイントスし、表の数分だけ相手のエネルギーをトラッシュするというノーマル版のアクジキングexのような凶悪さ。そのくせ自分はカスミでエネ加速できるのだからかなり相手を嫌な気持ちにさせるポケモンになりそう。

■サンダース

1エネ40ダメージだが、このポケモンに進化したターンのみ、20ダメージ追加で60ダメージ出せる。たいていの進化前のたねポケを1撃で落とせると考えると強いが使い方が難しそうではある。

■ブースターex

特性でトラッシュから炎エネを1個付けることができ自分に20ダメージ。ワザを使うと自分の炎エネルギーを2個トラッシュ。3エネ130ダメージは十分強い。HPも150と高い。特性はベンチでも使えるので、ダメージを負うとはいえ、序盤に非exで戦っている間にも自分でエネ加速できるのはかなり強そう。

■エーフィー

1エネ20ダメージ+相手のすべてのポケモンに付いているエネルギーの数×20ダメージ。ベンチのポケモンに5個エネが付いていたらそれだけで120ダメージ。正直、エグい。

■ブラッキー

1エネ40ダメージで、このワザを受けたポケモンは次のターンワザが使えなくなる。1進化1エネのオムスター。酷すぎる(褒め言葉)。

■リーフィア

ワザタイプは無色エネでOKだが、ワザの効果は、このポケモンに付いている草エネルギーの数×20ダメージプラス。つまり、草エネが3つ付いていると10+60で70ダメージ。おまけにベンチにジャローダがいたら3エネで130ダメージという化け物みたいな性能。天敵はエーフィーか。

■グレイシア

2エネでバトル場、ベンチ問わず50ダメージ。同じく水タイプの1進化ポケモンのネオラントが2エネ50ダメをベンチに打てて、逃げエネ0だったことを考えるとやや微妙か。

■ニンフィアex

特性「ハッピーリボン」は、ニンフィアexに進化したときに1回だけ使え、自分の山札から2枚引くというもの。博士の研究が無条件で1回使えると考えるとかなりお得ではあるが、バトル性能としてはHP140で2エネ70ダメージと、exポケモンとしてはやや微妙。使い方が難しそう。

このほか、ティザー動画の中では「イーブイのバッグ」というグッズも確認されている。このグッズは2つの効果から1つを選んで使うというこれまでにないもので、使ったターンのイーブイから進化するポケモンの相手に与えるダメージを+10にするか、自分のイーブイから進化するポケモンのダメージをすべて20回復するかを選んで使用できる。グッズ扱いなので、サカキやレッドと同時に使ってダメージをさらに増加させたり、他の回復系サポートカードと組み合わせて使うことも可能だ。

■ペロッパフ、マホイップ、マホミル

この3体はまとめて紹介しておくが、ペロッパフとマホミルは「スイーツリレー」というワザを持っており、この2体は前の番に「スイーツリレー」が使われていたら、ダメージが+20になる。さらにマホイップに至っては、バトル中、「スイーツリレー」を使った回数×40ダメージというぶっ壊れ性能となっている。要するに、ただHPが高いだけのポケモンを攻撃もさせずに壁にしておくと、どんどん「スイーツリレー」を使われ、気付いたときにはトンデモナイダメージを叩き出すポケモンに成長しているというわけなのだ。怖っ!

というわけで、現在公開されているカードだけでもかなりヤバいかほりがプンプン漂ってくるのがおわかりいただけたかと思う。

新ファイル、コレクションボードも追加!

このほか、拡張パックの追加に伴い、新たなコレクションファイルやコレクションボードも登場。今回のアップデートもカワイくアツくなりそうだ。楽しみに待とう!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

