2KとGearbox Softwareは6月23日、先週末ロサンゼルスで開催された「ボーダーランズ Fan Fest」にて、PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam/Epic Games Store)で発売予定の『ボーダーランズ4』の最新ストーリートレーラーを初公開した。

この映像では、冷酷な独裁者「タイムキーパー」が人造兵士の軍隊「オーダー」を率いて惑星カイロスを支配する様子をはじめとした、最新作のストーリー内容を確認できる。

ゲームの発売日は、2025年9月12日予定(Switch 2版は2025年予定)。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が9460円、そのほかのエディションも用意されているので下記をチェックしてほしい。

▼『ボーダーランズ4』ストーリートレーラー

https://youtu.be/7MZxnijMAkc

【ゲーム情報】

タイトル:ボーダーランズ4

ジャンル:シューティングRPG

販売:2K

開発:Gearbox Software

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam/Epic Games Store)

※GeForce NOWにも対応。

発売日:

PS5/XSX|S/PC:2025年9月12日予定

Switch 2:2025年予定

価格:

通常版:9460円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックス・エディション:1万3860円(ダウンロード版)

超デラックス・エディション:1万6500円(パッケージ版/ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5のみ。

プレイ人数:1〜2人(オンライン協力プレイ:最大4人)

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO:Z(18才以上対象)

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.