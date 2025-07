タイトーは7月25日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードの新シリーズとなる『アーケードコレクションPART1』の発売決定を記念して、INHと共同で、同社が運営する「高田馬場ゲーセンミカド」(東京都新宿区)において、『アーケードコレクションPART1』の収録全10タイトルを一斉稼働させる期間限定イベント「超リアルアーケードコレクション」を開催すると発表。開催期間は、2025年7月31日~8月17日・10時~23時30分まで。

各収録タイトルは1996年登場のタイトーアーケード筐体「イーグレットツー」にて稼働。卓上ゲームセンターをコンセプトとする「イーグレットツー ミニ」からリアルなゲームセンターへリバイバルするという。『アーケードコレクションPART1』の発売日は2025年12月18日予定、価格は9878円だ。

【イベント概要】

イベント名:超リアルアーケードコレクション

開催期間:2025年7月31日~8月17日 10時~23時

開催店舗:高田馬場ゲーセンミカド

東京都新宿区高田馬場4丁目5-10 オアシスプラザビル1F

ゲーセンミカド公式サイト:http://mi-ka-do.net/

※本イベントは予告なく終了、または変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【「超リアル!アーケードコレクション」稼働タイトル(『アーケードコレクションPART1』収録タイトル)】

<タイトル/年代/ジャンル/プレイ人数/開発元>

ミステリアスストーンズ Dr.キックの大冒険/1984年/アクション/1人/テクノスジャパン

ブギーマナー/1985年/アクション/1人/テクノスジャパン

熱血硬派くにおくん/1986年/アクション/1人/テクノスジャパン

ザインド・スリーナ/1986年/アクションシューティング/1人/テクノスジャパン

ダブルドラゴン/1987年/アクション/1~2人(同時)/テクノスジャパン

チェルノブ/1988年/アクション/1人/データイースト

ダークシール/1990年/アクションRPG/1~2人(同時)/データイースト

エドワード・ランディ/1991年/アクション/1~2人(同時)/データイースト

ウルフファング 空牙2001/1991年/アクションシューティング/1~2人(同時)/データイースト

ザ・グレイト・ラグタイムショー/1992年/横シューティング/1~2人(同時)/データイースト

『アーケードコレクションPART1』応援配信が実施決定!

期間中には「高田馬場ゲーセンミカド」にて、各収録タイトルの実況プレイ生配信を通して、「イーグレットツー ミニ」および専用ソフト収録SDカード『アーケードコレクションPART1』の魅力を届ける応援配信を、ゲーセンミカド YouTube チャンネルで実施。

『アーケードコレクションPART1』応援配信

配信日時:第1弾 2025年7月30日14時~

第2弾 2025年8月10日19時~

第3弾 2025年8月13日14時~

ゲーセンミカド YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/@mikado4649

【製品情報】

製品名:イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1

ジャンル:バラエティー

販売:タイトー

プラットフォーム:イーグレットツー ミニ

発売日:2025年12月18日予定

価格:9878円

プレイ人数:1~2人

同梱物:

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」(全32ページ)

・インストラクションカード ミニ(10タイトル)

・本体アップデート手順書

製品名:イーグレットツー ミニ バイオレットカラー

ジャンル:卓上ゲームセンター

販売:タイトー

発売日:2025年12月18日予定

価格:2万1978円

製品サイズ:幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm

重量:1130g

最大消費電流:1.65A(本体のみ)

推奨電源:5V/2.4A(12W)以上

液晶モニター:5インチ液晶モニター(アスペクト比4:3、解像度1024×768)

入力端子:

・SDカード用スロット

・電源接続端子(USB Type-C)

・HDMI出力端子(TV出力用)

・ヘッドホン端子(3.5mm)

・コントローラー接続端子(USB Type-A)×2

内容物:

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーx1

・電源用USBケーブル(1.5m)

・HDMIケーブル(2.0m)

・インストラクションパネル

・取扱説明書(保証書付き)

製品名:イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体+アーケードコレクションPART1 セット

価格:3万1856円

同梱物:

・電源用USBケーブル(1.5m)

・HDMIケーブル(2.0m)

・インストラクションパネル

・特典DX攻略本「電撃 TAITO STATION VOLUME 5」(全32ページ)

・インストラクションカード ミニ(アーケードコレクションPART1収録10タイトル)

・【セット特典】インストラクションカード ミニ(本体収録40タイトル)

※『アーケードコレクションPART1』をプレイするためには、本体バージョンが「v2.0.1-2」である必要がございます。

※収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品にあわせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。

※ゲーム画面は開発中のものを含みます。

※パッケージ画像は仮のものです。

製品名:イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット

価格:6578円

同梱物:

・イーグレットツー ミニ(別売)専用 台座

・ゲームセンター用椅子(ミニチュア)

※イーグレットツー ミニ専用コンバインキットはディスプレイのための商品です。イーグレットツー ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、本製品を取り外してプレイしてください。

タイトル:アーケードメモリーズ Lite

価格:8778円

※『アーケードメモリーズ Lite』には特典DX攻略本は同梱されませんのでご注意ください。