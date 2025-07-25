『アーケードコレクションPART1』はイーグレットツー ミニ専用追加ソフト！
『アーケードコレクションPART1』発売決定記念！ゲーセンミカドにて「超リアルアーケードコレクション」を開催
2025年07月25日 16時55分更新
タイトーは7月25日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードの新シリーズとなる『アーケードコレクションPART1』の発売決定を記念して、INHと共同で、同社が運営する「高田馬場ゲーセンミカド」（東京都新宿区）において、『アーケードコレクションPART1』の収録全10タイトルを一斉稼働させる期間限定イベント「超リアルアーケードコレクション」を開催すると発表。開催期間は、2025年7月31日～8月17日・10時～23時30分まで。
各収録タイトルは1996年登場のタイトーアーケード筐体「イーグレットツー」にて稼働。卓上ゲームセンターをコンセプトとする「イーグレットツー ミニ」からリアルなゲームセンターへリバイバルするという。『アーケードコレクションPART1』の発売日は2025年12月18日予定、価格は9878円だ。
【イベント概要】
イベント名：超リアルアーケードコレクション
開催期間：2025年7月31日～8月17日 10時～23時
開催店舗：高田馬場ゲーセンミカド
東京都新宿区高田馬場4丁目5-10 オアシスプラザビル1F
ゲーセンミカド公式サイト：http://mi-ka-do.net/
※本イベントは予告なく終了、または変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【「超リアル！アーケードコレクション」稼働タイトル（『アーケードコレクションPART1』収録タイトル）】
＜タイトル／年代／ジャンル／プレイ人数／開発元＞
ミステリアスストーンズ Dr.キックの大冒険／1984年／アクション／1人／テクノスジャパン
ブギーマナー／1985年／アクション／1人／テクノスジャパン
熱血硬派くにおくん／1986年／アクション／1人／テクノスジャパン
ザインド・スリーナ／1986年／アクションシューティング／1人／テクノスジャパン
ダブルドラゴン／1987年／アクション／1～2人（同時）／テクノスジャパン
チェルノブ／1988年／アクション／1人／データイースト
ダークシール／1990年／アクションRPG／1～2人（同時）／データイースト
エドワード・ランディ／1991年／アクション／1～2人（同時）／データイースト
ウルフファング 空牙2001／1991年／アクションシューティング／1～2人（同時）／データイースト
ザ・グレイト・ラグタイムショー／1992年／横シューティング／1～2人（同時）／データイースト
『アーケードコレクションPART1』応援配信が実施決定！
期間中には「高田馬場ゲーセンミカド」にて、各収録タイトルの実況プレイ生配信を通して、「イーグレットツー ミニ」および専用ソフト収録SDカード『アーケードコレクションPART1』の魅力を届ける応援配信を、ゲーセンミカド YouTube チャンネルで実施。
『アーケードコレクションPART1』応援配信
配信日時：第1弾 2025年7月30日14時～
第2弾 2025年8月10日19時～
第3弾 2025年8月13日14時～
ゲーセンミカド YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@mikado4649
【製品情報】
製品名：イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1
ジャンル：バラエティー
販売：タイトー
プラットフォーム：イーグレットツー ミニ
発売日：2025年12月18日予定
価格：9878円
プレイ人数：1～2人
同梱物：
・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）
・インストラクションカード ミニ（10タイトル）
・本体アップデート手順書
製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー
ジャンル：卓上ゲームセンター
販売：タイトー
発売日：2025年12月18日予定
価格：2万1978円
製品サイズ：幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm
重量：1130g
最大消費電流：1.65A（本体のみ）
推奨電源：5V/2.4A（12W）以上
液晶モニター：5インチ液晶モニター（アスペクト比4:3、解像度1024×768）
入力端子：
・SDカード用スロット
・電源接続端子（USB Type-C）
・HDMI出力端子（TV出力用）
・ヘッドホン端子（3.5mm）
・コントローラー接続端子（USB Type-A）×2
内容物：
・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーｘ1
・電源用USBケーブル（1.5m）
・HDMIケーブル（2.0m）
・インストラクションパネル
・取扱説明書（保証書付き）
製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体＋アーケードコレクションPART1 セット
価格：3万1856円
同梱物：
・電源用USBケーブル（1.5m）
・HDMIケーブル（2.0m）
・インストラクションパネル
・特典DX攻略本「電撃 TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）
・インストラクションカード ミニ（アーケードコレクションPART1収録10タイトル）
・【セット特典】インストラクションカード ミニ（本体収録40タイトル）
※『アーケードコレクションPART1』をプレイするためには、本体バージョンが「v2.0.1-2」である必要がございます。
※収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品にあわせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。
※ゲーム画面は開発中のものを含みます。
※パッケージ画像は仮のものです。
製品名：イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット
価格：6578円
同梱物：
・イーグレットツー ミニ(別売)専用 台座
・ゲームセンター用椅子（ミニチュア）
※イーグレットツー ミニ専用コンバインキットはディスプレイのための商品です。イーグレットツー ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、本製品を取り外してプレイしてください。
タイトル：アーケードメモリーズ Lite
価格：8778円
※『アーケードメモリーズ Lite』には特典DX攻略本は同梱されませんのでご注意ください。
© TAITO CORPORATION
© ARC SYSTEM WORKS
©PAON DP Inc.
©G-MODE Corporation / DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered trademarks of G-MODE Corporation.
※TAITO、TAITOロゴおよび「イーグレットツー ミニ（EGRETⅡ mini）」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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