タイトーは7月25日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードの新シリーズとなる『アーケードコレクションPART1』の発売決定を記念して、INHと共同で、同社が運営する「高田馬場ゲーセンミカド」（東京都新宿区）において、『アーケードコレクションPART1』の収録全10タイトルを一斉稼働させる期間限定イベント「超リアルアーケードコレクション」を開催すると発表。開催期間は、2025年7月31日～8月17日・10時～23時30分まで。

各収録タイトルは1996年登場のタイトーアーケード筐体「イーグレットツー」にて稼働。卓上ゲームセンターをコンセプトとする「イーグレットツー ミニ」からリアルなゲームセンターへリバイバルするという。『アーケードコレクションPART1』の発売日は2025年12月18日予定、価格は9878円だ。

【イベント概要】

イベント名：超リアルアーケードコレクション

開催期間：2025年7月31日～8月17日 10時～23時

開催店舗：高田馬場ゲーセンミカド

東京都新宿区高田馬場4丁目5-10 オアシスプラザビル1F

ゲーセンミカド公式サイト：http://mi-ka-do.net/

※本イベントは予告なく終了、または変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【「超リアル！アーケードコレクション」稼働タイトル（『アーケードコレクションPART1』収録タイトル）】

＜タイトル／年代／ジャンル／プレイ人数／開発元＞

ミステリアスストーンズ Dr.キックの大冒険／1984年／アクション／1人／テクノスジャパン

ブギーマナー／1985年／アクション／1人／テクノスジャパン

熱血硬派くにおくん／1986年／アクション／1人／テクノスジャパン

ザインド・スリーナ／1986年／アクションシューティング／1人／テクノスジャパン

ダブルドラゴン／1987年／アクション／1～2人（同時）／テクノスジャパン

チェルノブ／1988年／アクション／1人／データイースト

ダークシール／1990年／アクションRPG／1～2人（同時）／データイースト

エドワード・ランディ／1991年／アクション／1～2人（同時）／データイースト

ウルフファング 空牙2001／1991年／アクションシューティング／1～2人（同時）／データイースト

ザ・グレイト・ラグタイムショー／1992年／横シューティング／1～2人（同時）／データイースト

『アーケードコレクションPART1』応援配信が実施決定！

期間中には「高田馬場ゲーセンミカド」にて、各収録タイトルの実況プレイ生配信を通して、「イーグレットツー ミニ」および専用ソフト収録SDカード『アーケードコレクションPART1』の魅力を届ける応援配信を、ゲーセンミカド YouTube チャンネルで実施。

『アーケードコレクションPART1』応援配信

配信日時：第1弾 2025年7月30日14時～

第2弾 2025年8月10日19時～

第3弾 2025年8月13日14時～

ゲーセンミカド YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@mikado4649

【製品情報】

製品名：イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1

ジャンル：バラエティー

販売：タイトー

プラットフォーム：イーグレットツー ミニ

発売日：2025年12月18日予定

価格：9878円

プレイ人数：1～2人

同梱物：

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（10タイトル）

・本体アップデート手順書

製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー

ジャンル：卓上ゲームセンター

販売：タイトー

発売日：2025年12月18日予定

価格：2万1978円

製品サイズ：幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm

重量：1130g

最大消費電流：1.65A（本体のみ）

推奨電源：5V/2.4A（12W）以上

液晶モニター：5インチ液晶モニター（アスペクト比4:3、解像度1024×768）

入力端子：

・SDカード用スロット

・電源接続端子（USB Type-C）

・HDMI出力端子（TV出力用）

・ヘッドホン端子（3.5mm）

・コントローラー接続端子（USB Type-A）×2

内容物：

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーｘ1

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル

・取扱説明書（保証書付き）

製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体＋アーケードコレクションPART1 セット

価格：3万1856円

同梱物：

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル

・特典DX攻略本「電撃 TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（アーケードコレクションPART1収録10タイトル）

・【セット特典】インストラクションカード ミニ（本体収録40タイトル）

※『アーケードコレクションPART1』をプレイするためには、本体バージョンが「v2.0.1-2」である必要がございます。

※収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品にあわせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。

※ゲーム画面は開発中のものを含みます。

※パッケージ画像は仮のものです。

製品名：イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット

価格：6578円

同梱物：

・イーグレットツー ミニ(別売)専用 台座

・ゲームセンター用椅子（ミニチュア）

※イーグレットツー ミニ専用コンバインキットはディスプレイのための商品です。イーグレットツー ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、本製品を取り外してプレイしてください。

タイトル：アーケードメモリーズ Lite

価格：8778円

※『アーケードメモリーズ Lite』には特典DX攻略本は同梱されませんのでご注意ください。