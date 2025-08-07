Steamでは『グラディウス』とのバンドルパックも！
『オペレーション・ナイトストライカーズ』がSwitch／Steamにて本日発売！
2025年08月07日 15時35分更新
タイトーは8月7日、Nintendo Switch／PC（Steam）用ソフト『オペレーション・ナイトストライカーズ』、および関連製品を発売。価格はパッケージ版が7480円、ダウンロード版が4730円だ。
ニンテンドーeショップでは8月14日まで、Steamストアでは8月20日まで、10％オフとなるセールを実施している。
▼各ストアへのリンクはこちら
https://www.taito.co.jp/opstrikers/shop
PC（Steam）用ソフト『オペレーション・ナイトストライカーズ』関連バンドルパック・アイテムが登場！
PC（Steam）ではコナミデジタルエンタテインメントより発売される『グラディウス オリジン コレクション』をはじめとしたソフトとのバンドル販売を実施。『オペレーション・ナイトストライカーズ』、およびDLC『オペレーション・ナイトストライカーズCS』のローンチ割引と同様、10％オフにて販売している。
また、『オペレーション・ナイトストライカーズ』特装版に同梱されているブックレットや音楽CDのデジタル版も、DLCとしてSteamで順次発売するとのこと。各種アイテムの詳細についてはSteamのストアページを確認してほしい。
※バンドルパックやDLCは販売開始時刻になり次第順次公開されます。
▼『オペレーション・ナイトストライカーズ』Steamストアページはこちら
https://store.steampowered.com/app/3099790/Operation_Night_Strikers/
秋葉原「Hey」上階にてイベント「ナイトストライカーズデイ」開催！
2025年8月15日10時より、秋葉原「Hey」上階の5階特設会場にて「ナイトストライカー」の大会や「ZUNTATA NIGHT出張版」LIVE配信、グッズ販売など、「ナイトストライカー」がメインとなるイベント「ナイトストライカーズデイ」を開催。入場・参加費は無料なので、来店してみてはいかがだろうか。イベントに関する詳細は特設ページを確認しよう。
▼「ナイトストライカーズデイ」特設ページ
https://www.taito.co.jp/event/001550
新時代のナイトストライカー サウンドトラックアルバム「ナイトストライカー ネオ・サウンドトラック -リヴィシオン-」本日発売！
『ナイトストライカー』のアーケード版オリジナルBGM（基板より新規収録）と、『オペレーション・ナイトストライカーズ』用に新たに制作されたアレンジBGMを収録した2枚組アルバム「ナイトストライカー ネオ・サウンドトラック -リヴィシオン-」も本日発売。
“令和のスタンダードナイストサウンド”を目指して制作された新アレンジBGMは、石川勝久（ZUNTATA）氏の完全プロデュースの下、MASAKI（ZUNTATA）氏、EniGmA氏、工藤吉三氏がアレンジャーとして参加。不朽の名曲たちが原曲の魅力はそのままに、最新のサウンドで蘇る。
▼「ナイトストライカー ネオ・サウンドトラック -リヴィシオン-」購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2DRB696
【ゲーム情報】
タイトル：オペレーション・ナイトストライカーズ
ジャンル：シューティング
販売：タイトー
プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch
発売日：発売中（2025年8月7日）
価格：
パッケージ通常版：7480円
パッケージ特装版：1万4980円
ダウンロード版：4730円
※パッケージ版はSwitchのみ。
対応デバイス：
Steam：インテリジェントコントローラ サイバースティック（メーカー：電波新聞社）／マウス ※ナイトストライカーを除く／そのほか一般的なPCゲームコントローラーに対応予定
Switch：一般的なUSB接続マウス ※ナイトストライカーを除く
プレイ人数：1人～2人
CERO：C（15才以上対象）
★パッケージ版の『オペレーション・ナイトストライカーズ』には追加DLCの「CS」と同内容のものを収録。
【DLC】
タイトル：オペレーション・ナイトストライカーズCS
価格：2750円
© TAITO CORPORATION
※TAITO、TAITOロゴ、「ナイトストライカー」およびZUNTATAは日本およびそのほかの国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
©Konami Digital Entertainment
