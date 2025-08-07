Steamでは『グラディウス』とのバンドルパックも！

タイトーは8月7日、Nintendo Switch／PC（Steam）用ソフト『オペレーション・ナイトストライカーズ』、および関連製品を発売。価格はパッケージ版が7480円、ダウンロード版が4730円だ。

ニンテンドーeショップでは8月14日まで、Steamストアでは8月20日まで、10％オフとなるセールを実施している。

▼各ストアへのリンクはこちら

https://www.taito.co.jp/opstrikers/shop

PC（Steam）用ソフト『オペレーション・ナイトストライカーズ』関連バンドルパック・アイテムが登場！

PC（Steam）ではコナミデジタルエンタテインメントより発売される『グラディウス オリジン コレクション』をはじめとしたソフトとのバンドル販売を実施。『オペレーション・ナイトストライカーズ』、およびDLC『オペレーション・ナイトストライカーズCS』のローンチ割引と同様、10％オフにて販売している。

また、『オペレーション・ナイトストライカーズ』特装版に同梱されているブックレットや音楽CDのデジタル版も、DLCとしてSteamで順次発売するとのこと。各種アイテムの詳細についてはSteamのストアページを確認してほしい。

※バンドルパックやDLCは販売開始時刻になり次第順次公開されます。

▼『オペレーション・ナイトストライカーズ』Steamストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3099790/Operation_Night_Strikers/

秋葉原「Hey」上階にてイベント「ナイトストライカーズデイ」開催！

2025年8月15日10時より、秋葉原「Hey」上階の5階特設会場にて「ナイトストライカー」の大会や「ZUNTATA NIGHT出張版」LIVE配信、グッズ販売など、「ナイトストライカー」がメインとなるイベント「ナイトストライカーズデイ」を開催。入場・参加費は無料なので、来店してみてはいかがだろうか。イベントに関する詳細は特設ページを確認しよう。

▼「ナイトストライカーズデイ」特設ページ

https://www.taito.co.jp/event/001550

新時代のナイトストライカー サウンドトラックアルバム「ナイトストライカー ネオ・サウンドトラック -リヴィシオン-」本日発売！

『ナイトストライカー』のアーケード版オリジナルBGM（基板より新規収録）と、『オペレーション・ナイトストライカーズ』用に新たに制作されたアレンジBGMを収録した2枚組アルバム「ナイトストライカー ネオ・サウンドトラック -リヴィシオン-」も本日発売。

“令和のスタンダードナイストサウンド”を目指して制作された新アレンジBGMは、石川勝久（ZUNTATA）氏の完全プロデュースの下、MASAKI（ZUNTATA）氏、EniGmA氏、工藤吉三氏がアレンジャーとして参加。不朽の名曲たちが原曲の魅力はそのままに、最新のサウンドで蘇る。

▼「ナイトストライカー ネオ・サウンドトラック -リヴィシオン-」購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2DRB696

【ゲーム情報】

タイトル：オペレーション・ナイトストライカーズ

ジャンル：シューティング

販売：タイトー

プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch

発売日：発売中（2025年8月7日）

価格：

パッケージ通常版：7480円

パッケージ特装版：1万4980円

ダウンロード版：4730円

※パッケージ版はSwitchのみ。

対応デバイス：

Steam：インテリジェントコントローラ サイバースティック（メーカー：電波新聞社）／マウス ※ナイトストライカーを除く／そのほか一般的なPCゲームコントローラーに対応予定

Switch：一般的なUSB接続マウス ※ナイトストライカーを除く

プレイ人数：1人～2人

CERO：C（15才以上対象）

★パッケージ版の『オペレーション・ナイトストライカーズ』には追加DLCの「CS」と同内容のものを収録。

【DLC】

タイトル：オペレーション・ナイトストライカーズCS

価格：2750円

