タイトーは7月18日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードの新シリーズとなる『アーケードコレクションPART1』の予約受付を開始した。本作の発売日は2025年12月18日予定、価格は9878円だ。

アーケードコレクションPART1製品紹介PV

https://youtu.be/YBHm_ToJHP0?si=-dl_jtQTi16f7WSt

アーケードコレクションPART1収録タイトル紹介動画

https://youtu.be/x-luIm3ygIc?si=tMES0_97BirpTZ2N

『ダブルドラゴン』や『ザ・グレイト・ラグタイムショー』をはじめ、全10タイトル収録!

『アーケードコレクションPART1』12月18日発売

『アーケードコレクションPART1』は、ゲーム10タイトルを収録した「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカード。本体のSDカード用スロットに差し込むことで収録タイトルを遊べる。

追加ソフト第4弾にして初めてタイトーブランド以外のタイトルをラインアップした今作では、レトロゲームファン向けに独自に行ったアンケートにて要望の高かった『ダブルドラゴン』や『ザ・グレイト・ラグタイムショー』をはじめ、「テクノスジャパン」および「データイースト」によって1984年から1992年までに展開された全10タイトルを収録している。

■『アーケードコレクションPART1』収録タイトル一覧

(タイトル/年代/ジャンル/プレイ人数/開発元)

ミステリアスストーンズ Dr.キックの大冒険/1984年/アクション/1人/テクノスジャパン

ブギーマナー/1985年/アクション/1人/テクノスジャパン

熱血硬派くにおくん/1986年/アクション/1人/テクノスジャパン

ザインド・スリーナ/1986年/アクションシューティング/1人/テクノスジャパン

ダブルドラゴン/1987年/アクション/1~2人(同時)/テクノスジャパン

チェルノブ/1988年/アクション/1人/データイースト

ダークシール/1990年/アクションRPG/1~2人(同時)/データイースト

エドワード・ランディ/1991年/アクション/1~2人(同時)/データイースト

ウルフファング 空牙2001/1991年/アクションシューティング/1~2人(同時)/データイースト

ザ・グレイト・ラグタイムショー/1992年/横シューティング/1~2人(同時)/データイースト

『アーケードコレクションPART1』製品情報

『アーケードコレクションPART1』には、全10タイトルを収録した「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードのほか、全32ページの特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」と全10タイトルの「インストラクションカード ミニ」が同梱される。

特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」の表紙デザインは、「熱血硬派くにおくん」シリーズや「ダブルドラゴン」シリーズのキャラクターデザインを手がけたグラフィックデザイナーのKon(緒方コウジ)氏による描きおろしデザインとなっている。

「イーグレットツー ミニ」本体が新カラー「バイオレットカラー」で販売決定!

『アーケードコレクションPART1』の発売にあわせて、多数の要望・問いあわせに応え、本体を新カラーの「イーグレットツー ミニ バイオレットカラー」で販売。「イーグレットツー ミニ バイオレットカラー」は従来の「イーグレットツー ミニ」と同様に本体収録40タイトルを楽しめる。

さらに新カラー登場にあわせ、コンバインキット(イーグレットツー ミニ専用台座/ゲームセンター用椅子ミニ)を再販売する。

⚫イーグレットツー ミニ バイオレットカラー収録タイトルはこちら!

https://www.taito.co.jp/egret2mini

『アーケードメモリーズ Lite』販売決定!

事前のアンケートにて、「ぜひ遊びたい」との熱烈な要望を多数受けていた「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカード「アーケードメモリーズ」について、要望に応えするべく「アーケードメモリーズ Lite」として販売することを決定。

▼収録タイトルはこちら!

https://www.taito.co.jp/egret2mini

「イーグレットツー ミニ」本体アップデートの更新データを本日公開!

本日2025年7月18日に、本体アップデートの更新データ「v2.0.1-2」をイーグレットツー ミニ公式サイトにて公開。なお、『アーケードコレクションPART1』をプレイするためには、本アップデートを実行する必要がある。

■本体アップデートの準備

1. 市販のSDカードを用意。

2. 本体アップデートページ(https://www.taito.co.jp/egret2mini/support/update)の「アップデート更新データ」より当該ファイルをダウンロード。

3. ダウンロードしたファイルを展開(解凍)する。

4. 展開したデータのうち「firmware.bin」のみを用意したSDカードに保存。

5. 本体アップデートページの「アップデートの手順」にて、アップデートを実行。

■本体アップデートの内容

<SDカード起動時の認証修正>

・『アーケードメモリーズVOL.3』の起動時に1P端子にコントローラーが挿してあると高確率でエラーとなる不具合を修正。

・『チャックンポップ』の壁紙を修正。

・一部、表示修正を実施。

《アップデートの注意点》

⚫アップデートには市販のSDカードが必要です。

※SDカード種類:SDHC、容量2GB~32GB(左記以外のものはご使用いただけません)

※SDカードのファイルシステムは「FAT32」にしてください。

※micro SDHCカードは、専用のSD変換アダプタに挿入してご使用ください。

⚫本体アップデートを実行した後、元のバージョンに戻すことはできませんのであらかじめご了承ください。

⚫『アーケードコレクションPART1』をプレイするためには、本アップデートを実行いただく必要がございます。(『アーケードコレクションPART1』を購入されないお客様については、その限りではございません。)

※本体バージョンは、(本体設定>権利表記>画面右上の表示)でご確認いただけます。

※今回のアップデートが成功すると「v2.0.1-2」と表示されます。

※アップデートが完了したら、必ず「本体の初期化」を行ってください。

【製品情報】

製品名:イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1

ジャンル:バラエティー

販売:タイトー

プラットフォーム:イーグレットツー ミニ

発売日:2025年12月18日予定

価格:9878円

プレイ人数:1~2人

同梱物:

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」(全32ページ)

・インストラクションカード ミニ(10タイトル)

・本体アップデート手順書

製品名:イーグレットツー ミニ バイオレットカラー

ジャンル:卓上ゲームセンター

販売:タイトー

発売日:2025年12月18日予定

価格:2万1978円

製品サイズ:幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm

重量:1130g

最大消費電流:1.65A(本体のみ)

推奨電源:5V/2.4A(12W)以上

液晶モニター:5インチ液晶モニター(アスペクト比4:3、解像度1024×768)

入力端子:

・SDカード用スロット

・電源接続端子(USB Type-C)

・HDMI出力端子(TV出力用)

・ヘッドホン端子(3.5mm)

・コントローラー接続端子(USB Type-A)×2

内容物:

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーx1

・電源用USBケーブル(1.5m)

・HDMIケーブル(2.0m)

・インストラクションパネル

・取扱説明書(保証書付き)

製品名:イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体+アーケードコレクションPART1 セット

価格:3万1856円

同梱物:

・電源用USBケーブル(1.5m)

・HDMIケーブル(2.0m)

・インストラクションパネル

・特典DX攻略本「電撃 TAITO STATION VOLUME 5」(全32ページ)

・インストラクションカード ミニ(アーケードコレクションPART1収録10タイトル)

・【セット特典】インストラクションカード ミニ(本体収録40タイトル)

※『アーケードコレクションPART1』をプレイするためには、本体バージョンが「v2.0.1-2」である必要がございます。

※収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品にあわせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。

※ゲーム画面は開発中のものを含みます。

※パッケージ画像は仮のものです。

製品名:イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット

価格:6578円

同梱物:

・イーグレットツー ミニ(別売)専用 台座

・ゲームセンター用椅子(ミニチュア)

※イーグレットツー ミニ専用コンバインキットはディスプレイのための商品です。イーグレットツー ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、本製品を取り外してプレイしてください。

タイトル:アーケードメモリーズ Lite

価格:8778円

※『アーケードメモリーズ Lite』には特典DX攻略本は同梱されませんのでご注意ください。