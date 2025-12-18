タイトーは12月18日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードの新シリーズとなる『アーケードコレクションPART1』を発売。価格は、9878円だ。

▼アーケードコレクションPART1製品紹介PV

アーケードコレクションPART1収録タイトル紹介動画

本作には、レトロゲームファン向けに独自に行ったアンケートにて要望の高かった『ダブルドラゴン』や『ザ・グレイト・ラグタイムショー』をはじめ、「テクノスジャパン」および「データイースト」によって1984年から1992年までに展開された全10タイトルを収録。

また、全32ページの特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME5」と収録10タイトルの「インストラクションカード ミニ」が同梱されるので、要チェックだ。

加えて、本体を新カラーの「イーグレットツー ミニ バイオレットカラー」で販売。イーグレットツー ミニをまだ購入していない人は、この機会にゲットしてみてはいかがだろうか。

【製品情報】

製品名：イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1

ジャンル：バラエティー

販売：タイトー

プラットフォーム：イーグレットツー ミニ

発売日：発売中（2025年12月18日）

価格：9878円

プレイ人数：1～2人

同梱物：

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（10タイトル）

・本体アップデート手順書

製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー

ジャンル：卓上ゲームセンター

販売：タイトー

発売日：発売中（2025年12月18日）

価格：2万1978円

製品サイズ：幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm

重量：1130g

最大消費電流：1.65A（本体のみ）

推奨電源：5V/2.4A（12W）以上

液晶モニター：5インチ液晶モニター（アスペクト比4:3、解像度1024×768）

入力端子：

・SDカード用スロット

・電源接続端子（USB Type-C）

・HDMI出力端子（TV出力用）

・ヘッドホン端子（3.5mm）

・コントローラー接続端子（USB Type-A）×2

内容物：

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーｘ1

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル

・取扱説明書（保証書付き）

製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体＋アーケードコレクションPART1 セット

価格：3万1856円

同梱物：

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル

・特典DX攻略本「電撃 TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（アーケードコレクションPART1収録10タイトル）

・【セット特典】インストラクションカード ミニ（本体収録40タイトル）

※『アーケードコレクションPART1』をプレイするためには、本体バージョンが「v2.0.1-2」である必要がございます。

※収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品にあわせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。

※ゲーム画面は開発中のものを含みます。

※パッケージ画像は仮のものです。

製品名：イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット

価格：6578円

同梱物：

・イーグレットツー ミニ(別売)専用 台座

・ゲームセンター用椅子（ミニチュア）

※イーグレットツー ミニ専用コンバインキットはディスプレイのための商品です。イーグレットツー ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、本製品を取り外してプレイしてください。