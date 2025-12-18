「イーグレットツー ミニ」の新色「バイオレットカラー」も同時発売！
『熱血硬派くにおくん』や『チェルノブ』などを収録！「イーグレットツー ミニ」専用追加ソフト『アーケードコレクションPART1』が本日発売
タイトーは12月18日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードの新シリーズとなる『アーケードコレクションPART1』を発売。価格は、9878円だ。
▼アーケードコレクションPART1製品紹介PV
アーケードコレクションPART1収録タイトル紹介動画
本作には、レトロゲームファン向けに独自に行ったアンケートにて要望の高かった『ダブルドラゴン』や『ザ・グレイト・ラグタイムショー』をはじめ、「テクノスジャパン」および「データイースト」によって1984年から1992年までに展開された全10タイトルを収録。
また、全32ページの特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME5」と収録10タイトルの「インストラクションカード ミニ」が同梱されるので、要チェックだ。
加えて、本体を新カラーの「イーグレットツー ミニ バイオレットカラー」で販売。イーグレットツー ミニをまだ購入していない人は、この機会にゲットしてみてはいかがだろうか。
【製品情報】
製品名：イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART1
ジャンル：バラエティー
販売：タイトー
プラットフォーム：イーグレットツー ミニ
発売日：発売中（2025年12月18日）
価格：9878円
プレイ人数：1～2人
同梱物：
・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）
・インストラクションカード ミニ（10タイトル）
・本体アップデート手順書
製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー
ジャンル：卓上ゲームセンター
販売：タイトー
発売日：発売中（2025年12月18日）
価格：2万1978円
製品サイズ：幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm
重量：1130g
最大消費電流：1.65A（本体のみ）
推奨電源：5V/2.4A（12W）以上
液晶モニター：5インチ液晶モニター（アスペクト比4:3、解像度1024×768）
入力端子：
・SDカード用スロット
・電源接続端子（USB Type-C）
・HDMI出力端子（TV出力用）
・ヘッドホン端子（3.5mm）
・コントローラー接続端子（USB Type-A）×2
内容物：
・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーｘ1
・電源用USBケーブル（1.5m）
・HDMIケーブル（2.0m）
・インストラクションパネル
・取扱説明書（保証書付き）
製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体＋アーケードコレクションPART1 セット
価格：3万1856円
同梱物：
・電源用USBケーブル（1.5m）
・HDMIケーブル（2.0m）
・インストラクションパネル
・特典DX攻略本「電撃 TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）
・インストラクションカード ミニ（アーケードコレクションPART1収録10タイトル）
・【セット特典】インストラクションカード ミニ（本体収録40タイトル）
※『アーケードコレクションPART1』をプレイするためには、本体バージョンが「v2.0.1-2」である必要がございます。
※収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品にあわせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。
※ゲーム画面は開発中のものを含みます。
※パッケージ画像は仮のものです。
製品名：イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット
価格：6578円
同梱物：
・イーグレットツー ミニ(別売)専用 台座
・ゲームセンター用椅子（ミニチュア）
※イーグレットツー ミニ専用コンバインキットはディスプレイのための商品です。イーグレットツー ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、本製品を取り外してプレイしてください。
© TAITO CORPORATION
© ARC SYSTEM WORKS
©PAON DP Inc.
©G-MODE Corporation / DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered trademarks of G-MODE Corporation.
※TAITO、TAITOロゴおよび「イーグレットツー ミニ（EGRETⅡ mini）」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。