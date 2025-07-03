「イーグレットツー ミニ」に新展開！専用追加ソフトに新シリーズとして『アーケードコレクションPART1』が12月に登場

タイトーは7月3日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカード『アーケードコレクションPART1』を発売すると発表。発売時期は、2025年12月となる。

新たなコンセプトで展開する新シリーズ『アーケードコレクション』に収録されるタイトルは、YouTubeで生配信する記念特番内で発表するという。番組の配信日時は、2025年7月17日20時から。

「イーグレットツー ミニ」専用追加ソフト第4弾『アーケードコレクションPART1』は2025年12月に発売！

「イーグレットツー ミニ特集」の生配信が決定！ 収録タイトルや新情報を公開

『アーケードコレクションPART1』は、かつてゲームセンターで活躍した名作ゲームを収録した「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカード。本体のSDカード用スロットに差し込むことで、収録タイトルを遊ぶことができる。

新シリーズとなる『アーケードコレクション』の収録タイトルは記念番組「ファミ通LIVE」にて発表。「特報『イーグレットツー ミニ』アーケードコレクションPART1収録タイトル&新情報SP」と題して配信される7月17日の回では、三宅麻理恵さんがMCとして出演。

『アーケードコレクション』の詳細と、新シリーズ第1作となるPART1に収録される全タイトルの発表や、「イーグレットツー ミニ」の新情報を紹介する。

配信媒体：YouTube LIVE

配信日時：2025年7月17日20時開始

出演者：三宅麻理恵さん（声優）

ででお（ファミ通.com編集部）

スペシャルゲスト：惠川哲雄氏（「イーグレットツー ミニ」プロデューサー）

配信URL：https://youtube.com/live/Y3FiabVN3oY

【製品情報】

製品名：EGRETⅡ mini（イーグレットツー ミニ）

ジャンル：卓上ゲームセンター

製品サイズ：およそ幅150㎜×奥行き200mm×高さ209mm

販売：タイトー

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：1万8678円

背面端子：

・テレビと接続できるHDMI出力端子搭載

・別売コントローラーを接続できるコントロール端子×2搭載

・イヤホン端子

同梱物：

・本体（40タイトル内蔵）

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル

・取扱説明書

初回購入特典：「歴代タイトーロゴ＆イーグレットツー ミニステッカー」シート

【注意事項】

・本製品にはUSB給電装置は付属しておりません。ゲームをプレイするには別途用意する必要があります。

・本製品をご利用の際には、コンセントから直接電源を給電できるUSB給電機器（5V／2.4A（12W）以上の出力のもの）をご利用ください。

・製品のデザインや仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

・画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合がございます。

製品名：イーグレットツー ミニ専用パドル＆トラックボールゲーム拡張セット（10タイトル収録SDカード付属）

製品サイズ：幅256㎜×奥行き116㎜×高さ48㎜／ケーブル2.0m

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：1万2078円

製品名：イーグレットツー ミニ専用コントロールパネル（2Pカラー）

製品サイズ：幅256㎜×奥行き116㎜×高さ91㎜ ／ケーブル2.0m

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：8778円

製品名：イーグレットツー ミニ専用コントロールパッド

製品サイズ：幅155mm×奥行き77mm×高さ30mm／ケーブル2.0m

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：3278円

製品名：イーグレットツー ミニ フルパッケージ 豪華特装版（初回限定）

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：4万9478円

製品内容：

・イーグレットツー ミニ（40タイトル内蔵／ケーブル付属）

・イーグレットツー ミニ専用パドル＆トラックボールゲーム拡張セット

（10タイトル収録SDカード付属）

・イーグレットツー ミニ専用コントロールパネル（2Pカラー）

・イーグレットツー ミニ専用コントロールパッド

・インストラクションカード ミニ（50タイトル）

・TAITO70周年／ZUNTATA35周年記念サウンドトラックCD（CD4枚組）

・50タイトル全掲載DX攻略本（全160ページ・KADOKAWA Game Linkage特別編集）

製品名：イーグレットツー ミニ 本体＋パドル＆トラックボールパック（初回限定）

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：3万2978円

製品内容：

・イーグレットツー ミニ（40タイトル内蔵／ケーブル付属）

・イーグレットツー ミニ専用パドル＆トラックボールゲーム拡張セット

（10タイトル収録SDカード付属）

・インストラクションカード ミニ（50タイトル）

・TAITO70周年／UNTATA35周年記念サウンドトラックCD（CD4枚組）

製品名：アーケードメモリーズVOL.1

ジャンル：バラエティー

販売：タイトー

プラットフォーム：イーグレットツー ミニ

発売日：発売中（2022年12月22日）

価格：8778円

同梱物：

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME2」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（10タイトル）

製品名：アーケードメモリーズVOL.2

ジャンル：バラエティー

販売：タイトー

プラットフォーム：イーグレットツー ミニ

発売日：発売中（2023年12月21日）

価格：8778円

同梱物：

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME3」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（10タイトル）

・特典「タイトー70周年記念ステッカー」

製品名：アーケードメモリーズVOL.3

ジャンル：バラエティー

販売：タイトー

プラットフォーム：イーグレットツー ミニ

発売日：発売中（2024年12月19日）

価格：8778円

同梱物：

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME3」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（10タイトル）

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