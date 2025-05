ポケモンは5月22日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)の新テーマ拡張パック「異次元クライシス」を、5月29日に実装すると発表した。前回のパック「双天の守護者」実装からはわずか1ヵ月となる。

今回のパックでは、『ポケットモンスター サン・ムーン』に登場する、異次元世界にすむポケモン「ウルトラビースト」が主役となっている。

メインビジュアルに大きく映っている「マッシブーンex」や、「ウツロイド」「アクジキングex」「テッカグヤ」など、多数のウルトラビーストが登場。わざ名が音楽関連で統一されていることに注目する人も。

サポートカードでは「ルザミーネ」の能力に注目が集まっている。いわく「相手がポイントを取っている時のみ使用可能」「自分のウルトラビーストを1匹選び、自分のトラッシュからエネルギーをランダムに2個、そのポケモンにつける」という、制限付きだが強力な効果となっている。

そのほか、守り神「カプ・コケコex」のイラストや、「タイプ:ヌル」「ゼラオラ」といったカードもお披露目された。実装まで約1週間、砂時計を今からでも温存しておこう。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。