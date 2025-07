インティ・クリエイツは6月30日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売中の2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、4ヶ月連続アップデートキャンペーンの第三弾アップデート“Ver.1.4.0”を配信。

第三弾アップデートでは、家臣たちの機能、および、サブイベントと、新サブウェポン「バックラーソード」「サモンカクタス」を追加している。紹介映像も公開しているので、あわせてチェックしてほしい。なお、本アップデートは無償でゲットできる。

第三弾アップデート紹介映像

魔王様の家臣「スィクロー&キュクロー」に新たな機能を追加!

マクシム城の家臣「スィクロー&キュクロー」に新たなサポート能力が追加。2人プレイの状況に応じて、探索に役立つアイテムをプレゼントしてくれる。

魔王様の家臣「ブロビィ」に新たな機能を追加!

マクシム城の家臣「ブロビィ」に新たなサポート能力が追加。ブロビィに、不要になった装備やアイテムを与えて消化してもらうことができるように。

家臣「カロン」のサブイベントを追加!

バージョンアップデート後、魔王城にあるノーフォークの泉に訪れると……? 一通の「ラブレター」から始まる、魔界の恋物語の行方を見届けよう。

※サブイベントを発生させるには、シナリオを一定まで進める必要があります。

新規サブウェポン「バックラーソード」「サモンカクタス」を追加!

バージョンアップデート後、特定のエリアの敵などから、新たなサブウェポンがドロップするようになる。新たなサブウェポンを使いこなして、魔界の攻略に役立てよう。

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

Switch/PS5パッケージ版:発売中(2025年4月24日)

Switch/PS5/PS4/Steamダウンロード版:配信中(2025年3月27日)

XSX|S/Xbox Oneダウンロード版:配信中(2025年6月5日)

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

