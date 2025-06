インティ・クリエイツは6月5日、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のXbox Series X|S/Xbox One版を配信。価格は、4400円だ。

その発売を記念し、公式イラストレーターである伊東大典氏が描き下ろした発売記念壁紙を公式サイトにて無料配布中。こちらもぜひともチェックしよう。

▼壁紙の配信ページはこちら!

https://grimguardians.com/SotD/jp/special/special05.html

▼マイクロソフトストア製品ページ

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/44kw44oq44og44o744ks44o844oh44kj44ki44oz44k6ioocteodvoodtoocoeodsodiooduocquodluoduoctuoduodgoodvoocrw/9N40JC5HNTT3/0010

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

Switch/PS5パッケージ版:発売中(2025年4月24日)

Switch/PS5/PS4/Steamダウンロード版:配信中(2025年3月27日)

XSX|S/Xbox Oneダウンロード版:配信中(2025年6月5日)

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.