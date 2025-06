2KとGearbox Softwareは6月17日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam/Epic Games Store)向けシューティングRPG『ボーダーランズ4』の予約受付を開始したと発表。あわせて日本のファンのために描きおろした日本版オリジナルキーアートの画像を公開した。

本作の発売日は2025年9月12日予定(Switch 2版は年内予定)、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が9460円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

本日公開した日本版のオリジナルキーアートは、前作に続きGearboxと2Kが日本のファンのためだけに用意した特別な画像となっており、本作の舞台・惑星「カイロス」で活躍する4人のヴォルト・ハンターたちを中心に描かれたデザインとなっている。

カイロスに不時着した4人 - エクソソルジャーのラファ、セイレーンのヴェックス、フォージナイトのアモン、そしてグラヴィターのハーロウがバッドアスな新ヒーローとして紹介されているほか、本作より新たに登場するサポートロボットであるECHO-4、そしてシリーズおなじみの人気者ロボットのクラップトラップも楽しく登場する。

一方で、背景にはシリーズ最凶の敵となる独裁者「タイムキーパー」も登場し、本作の壮大なストーリーを彷彿とさせる内容になっている。今後日本の宣伝ではこちらの新ビジュアルが使われ、商品の通常版パッケージはこちらが表紙として使用される(超デラックス・エディションのパッケージ表紙は海外ビジュアルを使用予定)。

店頭で手に取り、細部までじっくり観られるのを楽しみに待とう。2KとGearbox Softwareからコメントも到着しているので、お見逃しなく。

2K社長 デイヴィッド・イシュマラー氏コメント 「『ボーダーランズ4』をかつてないレベルのゲームに引き上げたGearboxのチームには感服しました。彼らは「ボーダーランズ」ファンにはおなじみのシューティングRPG体験はそのままに、シリーズのゲームプレイやストーリーテリングを新たな手法で進化させ、極上のAAAタイトルを作り上げたのです」

Gearbox創設者および社長 ランディ・ピッチフォード氏 「これまで何度も「ボーダーランズ」のゲームを発売してきましたが、こんなに興奮するのは私もチームも初めてです。『ボーダーランズ4』はシリーズファンへの心からのラブレターであると同時に、新規プレイヤーにとっても最高に遊びやすい作品になっています」

各エディション 日本発売詳細

以下では、各エディションの収録物などを紹介。なお、いずれかのエディションを予約すると、ヴォルト・ハンタースキン1種類、武器スキン1種類、ECHO-4ドローンスキン1種類が含まれる「ギラギラグローリーパック」*を受け取れる。

*2025年発売予定のNintendo Switch 2に関してはまだ詳細未発表のためこちらに含まれておりません。

◼️通常版

対応機種:

パッケージ版&ダウンロード版:PlayStation 5

ダウンロード版のみ:Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

価格:9460円

収録内容:ゲーム本編

◼️デラックス・エディション

対応機種:

デジタル版のみ:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

価格:1万3860円

収録内容:

●ゲーム本編

●怒りのファイアーホーク武器スキン

●お尋ね者パックバンドル**

- 特別なエリア、新しいミッション、固有のボスが登場する4つの発売後DLCパック

- 固有のチャレンジと報酬が得られる4つのヴォルトカード

- 新しい武器と装備

- ヴォルト・ハンターの新しいスタイルカスタマイズ

- 新しいカスタマイズを備えた4つの新しいビークル

◼️超デラックス・エディション

対応機種:

パッケージ版&デジタル版:PlayStation 5

デジタル版のみ:Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

価格:1万6500円

収録内容:

●ゲーム本編

●怒りのファイアーホーク武器スキン

●お尋ね者パックバンドル**

- 特別なエリア、新しいミッション、固有のボスを含む4つの発売後DLCパック

- 固有のチャレンジと報酬が得られる4つのヴォルトカード

- 新しい武器と装備

- ヴォルト・ハンターの新しいカスタマイズ

- 新しいカスタマイズを備えた4つの新しいビークル

●ヴォルト・ハンターパック***

- 新しいヴォルト・ハンター 、ストーリーおよびサイド・ミッションを含む2つのストーリーパック

- 新しい2つのマップエリア

- 新しい武器と装備

- ヴォルト・ハンターの新しい追加カスタマイズ

- ECHO-4の新しいカスタマイズ

●華麗なオーダーパック

- ヴォルト・ハンタースキン 4種類

- ヴォルト・ハンターの頭部 4種類

- ヴォルト・ハンターのボディ 4種類

また、パッケージ版の販売に関して、初回特典(同梱)とは別に一部法人では特別予約特典アイテムがつく。ぜひ好みのアイテムがあるところで予約し、限定アイテムをゲットしよう。

ゲオ……『ボーダーランズ4』オリジナルアクリルキーホルダー

Amazon.co.jp……『ボーダーランズ4』オリジナルピンバッジ

上新電機……『ボーダーランズ4』オリジナルステッカー

楽天ブックス……『ボーダーランズ4』オリジナルマグネット

ビックカメラG……『ボーダーランズ4』オリジナルポストカードセット

ヨドバシカメラ……『ボーダーランズ4』オリジナルA4クリアファイル

※各店舗特典アイテムのデザイン、配布条件など詳細に関しましては各店舗までお問いあわせください。

*予約コンテンツは発売開始までの提供となり、その後はギラギラグローリーパックを別途購入できます(ゲーム本編が必要です)。追加コンテンツを引き換えるにはインターネット接続が必要です。アイテムはゲーム内に自動的に付与されます。利用規約が適用されます。

**『ボーダーランズ4』 お尋ね者パックバンドルは、本編発売後の4つのDLCパックで構成されています。お尋ね者パックバンドルは、『ボーダーランズ4』デラックス・エディションと超デラックス・エディションに収録されています。お尋ね者パックバンドルと、そのバンドルを構成する個々のDLCパックは、発売時に別途購入することも可能です(ゲーム本編が必要です)。各DLCパックの正確な配信時期は後日発表予定で、変更される可能性があります。利用規約が適用されます。

***『ボーダーランズ4』 ヴォルト・ハンターパックは、本編発売後の2つのDLCパックで構成されています。ヴォルト・ハンターパックは、『ボーダーランズ4』超デラックス・エディションに収録されています。ヴォルト・ハンターパックと、そのバンドルを構成する個々のDLCパックは、発売時に別途購入することも可能です(ゲーム本編が必要です)。各DLCパックの正確な配信時期は後日発表予定で、変更される可能性があります。利用規約が適用されます。

【ゲーム情報】

タイトル:ボーダーランズ4

ジャンル:シューティングRPG

販売:2K

開発:Gearbox Software

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam/Epic Games Store)

※GeForce NOWにも対応。

発売日:

PS5/XSX|S/PC:2025年9月12日予定

Switch 2:2025年後半

価格:

通常版:9460円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックス・エディション:1万3860円(ダウンロード版)

超デラックス・エディション:1万6500円(パッケージ版/ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO:Z(18才以上対象)

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.