2KとGearbox Softwareは5月1日、PlayStationの情報番組「State of Play」において、シューティングRPGシリーズの最新作『ボーダーランズ4』の詳細な最新ゲームプレイ動画を公開した。本作は2025年9月12日の発売を予定しており、対応プラットフォームはPlayStation 5(PS5)、Xbox Series X|S(XSX|S)、PC(Steam/Epic Games Store)。また、2025年後半には、Nintendo Switch 2にも登場予定だ。

▼ゲームプレイ動画

最新のゲームプレイ動画では、『ボーダーランズ4』に登場する4人の新しいヴォルト・ハンターのうち2人が初公開された。ヴェックスは、自身を強化したり、強力な使い魔を出現させて自分と一緒に戦わせたりすることができるセイレーンだ。一方、かつてティーディオールの兵士だったラファは、さまざまな武器をデジタル生成できる実験的なエクソスーツを着用している。

ヴォルト・ハンターはそれぞれプレイスタイルが異なるが、 「ボーダーランズ」史上最も進化したスキルツリーのシステムによってさらに強化される。

プレイヤーは、シームレスに結ばれた広大な惑星カイロスの各地で、冷酷な独裁者であるタイムキーパーに対して戦いを繰り広げることになる。タイムキーパーは数千年にわたってカイロスの存在を隠し、「ボルト」と呼ばれるサイバネティック・インプラントと人造兵士の軍隊「オーダー」によって住民たちを支配してきた。

カイロスを旅する中でプレイヤーは、新旧のキャラクターやクリーチャー、敵対的な住人たち、そして異なる特徴を持つ4つの地域に広がってタイムキーパーの圧制から自由を勝ち取るために戦いを繰り広げている個性的な勢力たちと出遭う。

旅の途中で集めた仲間たちとともに戦い、ヴォルト・ハンターが操る武器と能力で凶悪な敵を蹴散らそう。

「State of Play」で公開された迫力満点のゲームプレイ動画では、ヴェックスとラファが極寒の山岳地帯にある ターミナス・レンジに築かれた機密実験施設を攻めていく様子が確認できる。『ボーダーランズ4』では装備システムが以下のようにアップデートされ破壊力が増し、シリーズ史上最も激烈な戦利品の争奪戦が繰り広げられる。

●新旧8つのメーカーによる、それぞれ独自の特性を備えた破壊力抜群な武器の数々。

●複数のメーカーの武器の機能や能力を1つの武器に融合させる「認可パーツ」システム。

●メーカーに応じて武器を強化し、最適化された装備による火力増強をもたらす「強化パーツ・スロット」。

●ロケットランチャーなどの重火器やグレネードの共有スロットであり、クールダウンによってリチャージし、強敵相手にいつでも備えることができる「ガジェット」。

●自分を回復したり、一時的なバフを発動させたりすることで、熾烈な戦いの流れを変えられる「リペア・キット」。

『ボーダーランズ4』では、オンラインでパーティーを結成できるだけでなく、ゲームモードを変更しても引き続き一緒にプレイできる新システムを採用しているので、フレンドとの協力プレイへの参加がこれまで以上に簡単になっている*。今作は最初から協力プレイを想定して設計されており、プレイヤーに応じた戦利品や動的なレベル調整、個別の難易度設定などが備わっているため、キャンペーン全体を通してパーティーを維持し、仲間と一緒に楽しみながらプレイできる。

『ボーダーランズ4』- State of Play Deep Dive(英語版、YT上で日本語字幕設定表示可能)をぜひ最後までチェックして、最新作の詳細な情報を確認しよう。開発チームが明かす裏話や未公開映像なども必見だ。

また、「State of Play」で紹介された映像の一部がトレーラーとなった「最新ゲームプレイ紹介トレーラー」も日本語字幕付きでこちらより視聴できるのと、新たなスクリーンショットおよび海外版のキーアートも本日解禁となっている。なお、日本では過去シリーズ同様に日本だけのオリジナルキーアートも準備予定。詳細は後日発表されるので楽しみに待ってほしい。

*オンラインプレイには、インターネット接続とSHiFTアカウントが必要です。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、有料サブスクリプションが別途必要です。利用規約が適用されます。

【ゲーム情報】

タイトル:ボーダーランズ4

ジャンル:シューティングRPG

販売:2K

開発:Gearbox Software

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

PS5/XSX|S/PC:2025年9月12日予定

Switch 2:2025年後半

価格:未定

CERO:審査予定

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

