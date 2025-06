ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月31日、PC(Steam/Epic Games Store)で配信予定の『Stellar Blade』(ステラーブレイド)について、Steamにて体験版を無料配信した。また、PlayStation Japan公式YouTubeにて、体験版配信を記念したトレーラーも公開している。

体験版ではゲームの序盤がプレイ可能。イヴの物語の始まりを、PCでもぜひ体感しよう。

ゲームの発売日は2025年2025年6月12日予定。価格はスタンダードエディションが7980円、デジタルデラックスエディションが9980円だ。

▼体験版のダウンロードはSteam製品ページへ

https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

『Stellar Blade』 - PC用体験版トレーラー

https://youtu.be/P_Ee28O_0zA

【スクリーンショット】

なお、ASCII GAMESでは本作のPS5版のレビュー記事を掲載している。本作がどんなゲームか気になる人は、こちらもあわせてチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5/(Steam/Epic Games Store)

発売日:

PS5版:発売中(2024年4月26日)

PC版:2025年6月12日予定

価格:

PS5版スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

PC版スタンダードエディション:7980円(パッケージ/ダウンロード)

PS5/PC版デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)