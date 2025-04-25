セガは4月24日、フランスのスタジオSandfall Interactiveが開発を手掛けたPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）用RPG『Clair Obscur: Expedition 33』（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）を発売。

本作はレビュー集積サイト「Metacritic」で92点を獲得し、発売後のSteamユーザー評価でも“非常に好評”となっている注目のタイトル。日本のJRPGをリスペクトして制作されたリアクティブターン制バトルは、コマンドバトルに加えて敵の攻撃にパリィや回避で応じる斬新なバトルシステムを採用している。

既にプレイしている人からは「めっちゃ爽快！」「普通のRPGに飽きた人こそ遊んでほしい」「いい意味で既視感のあるターン制アクション」など、とくに絶賛されている。

そのほか、年に一度描かれる「呪いの数字」と同じ年齢の人々が煙のように消え去るというストーリー、その元凶を断つというただ一つの願いのため集う仲間たち、秘密や隠しクエストに満ちた広大な世界といった要素が本作に厚みを持たせている。

恐ろしくも美しい世界を冒険する新作RPGを、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

・PS Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP7579-PPSA17599_00-EXP33000000PS5EU

・Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-JP/games/expedition-33

・Steam Store

https://store.steampowered.com/app/1903340/Clair_Obscur_Expedition_33/

・Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/expedition-33-b3240d

【ゲーム情報】

タイトル：Clair Obscur: Expedition 33

ジャンル：ターン制RPG

販売：Kepler Interactive／Sandfall Interactive

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：7400円

CERO：Z（18才以上のみ対象）

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※画面は開発中のものです。

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