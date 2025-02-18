音楽制作の裏側を紹介する映像も同時公開
革新的ターン制RPG『Clair Obscur: Expedition 33』のメインテーマのミュージックビデオを公開！
2025年02月18日 15時35分更新
セガは2月17日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）用ソフト『Clair Obscur: Expedition 33』（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）について、音楽制作の裏側を紹介する映像やメインテーマのミュージックビデを公開したと発表。本作の発売日は2025年4月24日予定、パッケージ版の価格は7400円だ。
映像では、本作品の音楽を手掛ける作曲家のLorien Testard氏が、幼少期から持つゲーム音楽への愛情と才能、感情的で心に響くスコアを『Expedition 33』のファンタジー世界にどのように落とし込んでいったかが描かれている。
また、本作のシンガー兼ボーカルコンポーザーであるAlice Duport-Percier氏、Lorien氏とAlice氏が作り上げたメロディを2人とともに楽曲へと昇華させていったオーケストラコンダクターのDaniel Sicard氏にもインタビューを行っている。
『Clair Obscur: Expedition 33 |ゲーム音楽の裏側』（日本語字幕付き）
Lorien氏とAlice氏が2人で初めて作り上げた楽曲である、本作のメインテーマ「Alicia」のミュージックビデオも公開している。あわせてチェックしてほしい。
『Alicia』（『Clair Obscur: Expedition 33』メインテーマミュージックビデオ）
https://www.youtube.com/watch?v=p00EF6_b5pI
『Clair Obscur: Expedition 33』公式サウンドトラックのサンプル
https://www.expedition33.com/linkhub
【PS5パッケージ版情報】
タイトル：Clair Obscur: Expedition 33
ジャンル：ターン制RPG
販売：Kepler Interactive／Sandfall Interactive
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2025年4月24日予定
価格：7400円
CERO：Z（18才以上のみ対象）
©2025 Sandfall Interactive SAS - Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.
※画面は開発中のものです。
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