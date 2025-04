PS5『The Last of Us Complete』が配信中!シリーズの2作品を両方楽しめる

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月11日、「The Last of Us」シリーズ2作品を両方楽しめるPlayStation 5用ソフト『The Last of Us Complete』をPlayStation Storeにて配信した。本作はダウンロード専売で、価格は1万1980円だ。

The Last of Us Complete - Launch Trailer | PS5 Games

https://www.youtube.com/watch?v=AE67zDoBd7s&rco=1

『The Last of Us Part I』は、PS5向けに一から作り直されており、DualSense ワイヤレスコントローラーへの完全対応のほか、3Dオーディオなど、さまざまな機能に対応。

『The Last of Us Part II Remastered』は、進化した続編を体験できるだけでなく、数時間にもおよぶ開発者コメンタリーで舞台裏を覗くことも可能。また、“未公開ステージ”、ローグライクな“NO RETURN”モード、“ギター演奏”モードなどの追加要素も楽しめる。

詳しくは、下記のPlayStation Blogの記事やPlayStation Storeの購入ページを参照してほしい。

▼PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2025/04/11/20250411-tlou/

▼PlayStation Store購入ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA29690_00-0000000000000000

※海外で発売を予定しているパッケージ版『The Last of Us Complete:Collector’s Edition』については日本国内での販売はございません。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:The Last of Us Complete

ジャンル:アクション

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

配信日:配信中(2025年4月14日)

価格:1万1980円

CERO:Z(18才以上対象)

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Created and developed by Naughty Dog LLC.The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.