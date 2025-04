NVIDIAはここ数年、AIを使って日常生活を変革することに多大な労力を割いている。自動車の自動運転や工場におけるロボティクスにおいて、同社はリーディングカンパニー的な位置付けだが、PCゲーミングにおいても例外ではない。



ディープラーニングを利用した、超解像・アンチエイリアス技術「DLSS(Deep Learning Super Resolution)」と「DLAA(Deep Learning Anti-Aliasing)」はその代表例だ。そのほかにも、ビデオ通話における背景除去や音声のノイズ除去を行う「NVIDIA Broadcast」や、ローカルLLM環境を構築する「Chat with RTX」といったアプリもリリースしている。

そして、NVIDIAが次に手がけるのは、PCゲーマーのQOLをAIで向上させようという「Project G-Assist」である。8年も前に投下された「GeForce GTX G-Assist」というエイプリルフールのジョークが、さまざまな技術革新を経て突如「COMPUTEX 2024」で正式プロジェクトとしてローンチされたのだ(当時の速報記事)。

The GeForce GTX G-Assist packs new technologies like GeForce GhostPlay, BossBoost, and NVIDIA Nurture: https://t.co/B7ncZRQYqu#PlugInGameOnpic.twitter.com/xToxcrVCXF