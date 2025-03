スクウェア・エニックスは3月11日、1995年3月11日の発売から30年を迎えた「クロノ・トリガー」のPC(Steam)/iOS/Android版について、ワンコインセールを実施すると発表。

■スマートフォン(iOS/Android)版

セール期間︓2025年3月11日~3月24日

価格:通常1600円→セール価格 480円(70%オフ!)

・iOS版はこちら

・Android版はこちら

■PC(Steam)版

セール期間︓2025年3月14日~3月24日 ※3月14日午前2時よりスタート

価格:通常1980円→セール価格 495円(75%オフ!)

・Steam版はこちら

「動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン」公開のお知らせ

セール実施にともない、「動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン」をあらためて公開。これにより、個人ユーザーはガイドラインに沿った形で本作の動画・生配信が可能となり、収益を得ることが認可される。

・ガイドライン

https://www.jp.square-enix.com/game/guideline/chronotrigger/

30周年を記念した各種展開のお知らせ

これからの1年、ゲームの世界を飛び出してさまざまな企画を展開すると発表。今後の情報はスクウェア・エニックス公式Xや、クロノ・トリガーPRアカウントなどを通じて発信するとのことなので、要チェックだ。

手始めの企画第1弾として、本作のサウンドを配信する「CHRONO TRIGGER Music Special Live Stream」が2025年3月14日12時~15日21時ごろまで実施予定。アーカイブは残らないので、ぜひ多くのファンとともに名曲をライブで楽しんでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:クロノ・トリガー

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC(Steam)/iOS/Android

配信日:配信中

価格:

Steam版:1980円

iOS/Android版:1600円

CERO:A(全年齢対象)

© 1995, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Illustration: © 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA

Story and Screenplay: © 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX